Сергей РЕБРОВ: «Я считаю Забарного лидером, считаю Цыганкова лидером»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, кого считает лидером сборной, а также высказался о Николае Шапаренко и Георгии Судакове:

– Несколько раз вы пробовали одновременно заиграть на поле Судакова и Шапаренко. Это часто выливалось в ситуации, когда Георгий и Николай оказывались в одном месте, дублировали друг друга. Словом, получалось не очень. Почему им трудно одновременно действовать на поле? Является ли это проблемой?

– Не считаю, что им трудно одновременно играть на поле. Они оба считают себя лидерами. Шапаренко – лидер в «Динамо», Судаков – лидер в «Шахтере». И когда они приезжают в сборную, то должны понимать, что здесь все лидеры.

Я считаю Забарного лидером, считаю Цыганкова лидером. Здесь все лидеры. И они должны понимать свою роль на поле, уважать друг друга. И для этого нужно время.

Например, Судаков – это молодой игрок. У нас очень молодая команда, нам не надо ждать быстро стабильной игры от молодых игроков. Они могут дать один-два ярких матча, а потом сыграть не на своем уровне. Поэтому нужно время.

Я верю во всех игроков сборной. Важно, что в сборной сейчас на этих позициях есть конкуренция, есть игроки, которые выходят и доказывают, что могут играть на уровне сборной. Тот же Калюжный, тот же Гуцуляк, которые приезжают в лагерь сборной впервые и не теряются, показывают свой уровень.

Мне важно, чтобы игроки понимали, что сборная – это не клуб, там у тебя не забронировано место в основном составе. Тем более, что сборная играет через два дня на третий, и всегда во втором матче мы делаем две, три, четыре иногда пять смен. Всем нужно понимать свою роль и работать.