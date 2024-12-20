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  4. Сергей РЕБРОВ: «Я работаю для своего народа, работаю на Украину»
Сборная УКРАИНЫ
20 декабря 2024, 17:23 | Обновлено 20 декабря 2024, 17:28
544
10

Сергей РЕБРОВ: «Я работаю для своего народа, работаю на Украину»

Наставник национальной сборной Украины высказался об опыте работы в сборной

20 декабря 2024, 17:23 | Обновлено 20 декабря 2024, 17:28
544
10
Сергей РЕБРОВ: «Я работаю для своего народа, работаю на Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от работы в национальной сборной:

«Как тренер я не изменился, но изменилась моя работа. Сейчас ты не так много времени проводишь с игроками, а для меня это очень важно. К сожалению, еще и обстоятельства, в которых мы играем, влияют на игроков и тренеров. Поэтому, это совсем другая работа, но я доволен, что сейчас работаю на Украину, мне нравится.

Знаете, в истории не было такого тренера сборной Украины, который бы прошел весь путь без поражений или без критики. Так было и так будет. Но я доволен, что вернулся в Украину. Я работаю для своего народа, работаю на Украину и буду все делать, как делал раньше».

Ранее Сергей Ребров высказался об Артеме Довбике.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Артем Довбик Украина
Іван Распутін Источник: Трибуна
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Комментарии 10
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Olesya Lopunova
ВІН працює 
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+3
Фанькин кот
За три ляма зелени США в год - забыл добавить Ребруха. Забывчивый, однако. У Петракова за 120 тыщ в год КПД почему-то выше был...
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+2
Engineer
Такие они, простые испанские патриоты Украины.
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+1
Vitason
Серена,працюй краще,тому що поки,що фігня те що ми бачимо,обійди Французів і закрий всім рот,в тому числі і мені,бажаю удачі,бо ти без перебільшення легенда України!!
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
Дякуемо не треба
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+1
Gargantua81
комок в горле, слезы мешают говорить...  светя другим сгораю сам
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0
Boodya
Бла-бла-бла.
Збірній потрібен тренер, а не Ребров.
При цьому "працювачу" ми навіть на рівних з Албанією грати не можемо, Грузію боїмося, а про Румунію взагалі мовчу...
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0
mastorent
мудак ты сирожа. обыкновенный мудак. хохол, не украинец.
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-1
Harun Bakircioğlu
Працювальник
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-1
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