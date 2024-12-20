Сергей РЕБРОВ: «Я работаю для своего народа, работаю на Украину»
Наставник национальной сборной Украины высказался об опыте работы в сборной
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от работы в национальной сборной:
«Как тренер я не изменился, но изменилась моя работа. Сейчас ты не так много времени проводишь с игроками, а для меня это очень важно. К сожалению, еще и обстоятельства, в которых мы играем, влияют на игроков и тренеров. Поэтому, это совсем другая работа, но я доволен, что сейчас работаю на Украину, мне нравится.
Знаете, в истории не было такого тренера сборной Украины, который бы прошел весь путь без поражений или без критики. Так было и так будет. Но я доволен, что вернулся в Украину. Я работаю для своего народа, работаю на Украину и буду все делать, как делал раньше».
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