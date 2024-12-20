Полесье определилось с количеством спаррингов в Турции

Как стало известно Sport.ua футболисты «Полесья» начнут подготовку ко второй части сезона 6 января 2025 года.

Однако в Житомире задержатся не долго, потому что уже 8 января отправятся на зарубежный сбор в Турцию, где в течение месяца проведут восемь контрольных матчей.

По имеющимся данным в расположении житомирской команды в Турции будут все исполнители, которые защищали цвета «Полесья» прошлой осенью, ожидается и появление 2-3 новичков. 27 очков и они занимают пятое место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что защитник житомирского «Полесья» Богдан Михайличенко прокомментировал победу над донецким «Шахтером» в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги.