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Украина. Премьер лига
20 декабря 2024, 16:15 |
367
0

Полесье определилось с количеством спаррингов в Турции

8 января житомиряне отправятся на сбор в Турцию

20 декабря 2024, 16:15 |
367
0
Полесье определилось с количеством спаррингов в Турции
ФК Полесье

Как стало известно Sport.ua футболисты «Полесья» начнут подготовку ко второй части сезона 6 января 2025 года.

Однако в Житомире задержатся не долго, потому что уже 8 января отправятся на зарубежный сбор в Турцию, где в течение месяца проведут восемь контрольных матчей.

По имеющимся данным в расположении житомирской команды в Турции будут все исполнители, которые защищали цвета «Полесья» прошлой осенью, ожидается и появление 2-3 новичков. 27 очков и они занимают пятое место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что защитник житомирского «Полесья» Богдан Михайличенко прокомментировал победу над донецким «Шахтером» в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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