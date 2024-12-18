«Побежал туда, думаю: постою». Обидчик Шахтера – о голе в ворота горняков

Защитник житомирского «Полесья» Богдан Михайличенко прокомментировал Богдан Михайличенко прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (1:0) в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Не знаю, были последние минуты. Побежал туда, думаю: постою, а тут передача – разворачиваюсь, а там только один голкипер. Так получилось, что попал. Так получается, что с «Шахтером» мы выигрываем и не пропускаем. Не знаю, почему так, мы не могли выиграть восемь матчей. Выиграли у «Шахтера», но могли лучше выступить первый круг, поэтому будем готовиться на второй круг».

Напомним, именно Богдан Михайличенко забил единственный и, соответственно, победный гол в матче «Полесье» – «Шахтер».