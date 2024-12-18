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  4. «Побежал туда, думаю: постою». Обидчик Шахтера – о голе в ворота горняков
Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 10:32 |
338
0

«Побежал туда, думаю: постою». Обидчик Шахтера – о голе в ворота горняков

Богдан Михайличенко прокомментировал победу «Полесья»

18 декабря 2024, 10:32 |
338
0
«Побежал туда, думаю: постою». Обидчик Шахтера – о голе в ворота горняков
ФК Полесье. Богдан Михайличенко

Защитник житомирского «Полесья» Богдан Михайличенко прокомментировал Богдан Михайличенко прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (1:0) в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Не знаю, были последние минуты. Побежал туда, думаю: постою, а тут передача – разворачиваюсь, а там только один голкипер. Так получилось, что попал. Так получается, что с «Шахтером» мы выигрываем и не пропускаем. Не знаю, почему так, мы не могли выиграть восемь матчей. Выиграли у «Шахтера», но могли лучше выступить первый круг, поэтому будем готовиться на второй круг».

Напомним, именно Богдан Михайличенко забил единственный и, соответственно, победный гол в матче «Полесье» – «Шахтер».

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Богдан Михайличенко чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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