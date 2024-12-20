Признание для Ярмоленко. Лидер Динамо лучший среди ветеранов

35-летний полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко стал победителем номинации «Золотой опыт», который организовала Ассоциация ветеранов футбола Украины.

В голосовании, целью которого было определить лучшего украинского футболиста в возрасте 30 лет и старше (игроки, родившиеся в 1994 году и ранее), приняли участие 52 футбольных эксперта – по два представителя от каждой области, города Киева и АР Крым. Участники опроса назвали свои тройки лучших игроков.

«Ассоциация ветеранов футбола Украины начала новую номинацию, чтобы определять лучших футболистов в возрасте 30 лет и старше по итогам года, – отметил и. о. президента АВФУ Андрей Биба, – Футбольная карьера непродолжительна, и мы хотим отметить игроков, которые даже после 30 лет остаются в прекрасной форме, являются лидерами в своих командах и ведут их к новым победам. Надеемся, они еще долго будут радовать болельщиков своей игрой и мастерством».

Результаты референдума «Золотой опыт-2024»