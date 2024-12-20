Признание для Ярмоленко. Лидер Динамо лучший среди ветеранов
«Динамовец» обошел Бущана и Степаненко
35-летний полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко стал победителем номинации «Золотой опыт», который организовала Ассоциация ветеранов футбола Украины.
В голосовании, целью которого было определить лучшего украинского футболиста в возрасте 30 лет и старше (игроки, родившиеся в 1994 году и ранее), приняли участие 52 футбольных эксперта – по два представителя от каждой области, города Киева и АР Крым. Участники опроса назвали свои тройки лучших игроков.
«Ассоциация ветеранов футбола Украины начала новую номинацию, чтобы определять лучших футболистов в возрасте 30 лет и старше по итогам года, – отметил и. о. президента АВФУ Андрей Биба, – Футбольная карьера непродолжительна, и мы хотим отметить игроков, которые даже после 30 лет остаются в прекрасной форме, являются лидерами в своих командах и ведут их к новым победам. Надеемся, они еще долго будут радовать болельщиков своей игрой и мастерством».
Результаты референдума «Золотой опыт-2024»
- 1. Андрей Ярмоленко («Динамо») - 74 балла (15 первых мест, 14 вторых мест, 1 третье место).
- 2. Георгий Бущан («Динамо») - 71 (17, 8, 4).
- 3. Тарас Степаненко («Шахтер») - 38 (5, 8, 7).
- 4. Кирилл Ковалец («Александрия») - 34 (5, 4, 11).
- 5. Виталий Буяльский («Динамо») - 28 (5, 4, 5).
- 6. Игорь Пердута («Ворскла») - 12 (3, 1, 1).
- 7. Руслан Малиновский («Дженоа», Италия) - 11 (0, 3, 5).
- 8. Александр Караваев («Динамо») - 11 (0, 2, 7).
- 9. Филипп Будковский («Заря») - 6 (0, 2, 2).
- 10. Руслан Бабенко («Полесье») - 5 (1, 0, 2).
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