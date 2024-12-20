Руководство доверяет. Карло Анчелотти не покинет Реал в ближайшее время

Итальянский главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не покинет «Реал» в ближайшее время.

Как сообщают испанские СМИ, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес дал коучу кредит доверия после победы в финале Межконтинентального кубка ФИФА, в котором «Реал» разгромил «Пачуку» со счетом 3:0.

В Ла Лиге «Реал», имея в своем активе 37 очков, занимает третье место, однако сливочные имеют игру в запасе. В Лиге чемпионов «Королевский клуб» набрал 9 очков и занимает 20-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Анчелотти поставил уникальное достижение в истории «Реала».