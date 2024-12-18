«Чего он туда поперся?» Леоненко назвал игрока-разочарование года Украины

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктор Леоненко назвал украинского футболиста-разочарование 2024 года:

«Яремчук! Он давно уже пропал и даже в «Олимпиакосе» не играет. Чего он в Грецию вообще поперся?! В сборной должны играть Довбик и Ванат, а Яремчука не должны вызывать вообще, потому что он запасной в клубе. Ванат лучший бомбардир чемпионата Украины, а в основу сборной попасть не может. Это очень странно».

Ранее Виктор Леоненко определил лучшего футболиста Украины в 2024 году.