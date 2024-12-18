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  4. «Чего он туда поперся?» Леоненко назвал игрока-разочарование года Украины
Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 11:07 |
998
0

«Чего он туда поперся?» Леоненко назвал игрока-разочарование года Украины

Бывший нападающий сборной Украины не в восторге от Романа Яремчука

18 декабря 2024, 11:07 |
998
0
«Чего он туда поперся?» Леоненко назвал игрока-разочарование года Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктор Леоненко назвал украинского футболиста-разочарование 2024 года:

«Яремчук! Он давно уже пропал и даже в «Олимпиакосе» не играет. Чего он в Грецию вообще поперся?! В сборной должны играть Довбик и Ванат, а Яремчука не должны вызывать вообще, потому что он запасной в клубе. Ванат лучший бомбардир чемпионата Украины, а в основу сборной попасть не может. Это очень странно».

Ранее Виктор Леоненко определил лучшего футболиста Украины в 2024 году.

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«Но и отметить нечего». Леоненко назвал событие года в украинском футболе
Виктор Леоненко Владислав Ванат Артем Довбик Роман Яремчук Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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