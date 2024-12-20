ВИДЕО. Эксперт: «Это что, был худший матч в истории от двух вратарей?»

Известный в прошлом защитник, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер остался шокирован матчем Кубка лиги между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед (4:3).

Каррагера удивила игра вратарей, которые допустили огромное количество ошибок, в том числе кипер МЮ Алтай Байындыр пропустил прямым ударом с углового.

У соперника вратарь Фрейзер Фостер действовал не лучше.

«Послушайте, мы что – увидели худшую в истории игру двух вратарей в одном матче?», – задался вопросом Каррагер.