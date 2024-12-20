Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эксперт: «Это что, был худший матч в истории от двух вратарей?»
Англия
20 декабря 2024, 16:51 | Обновлено 20 декабря 2024, 16:55
614
1

ВИДЕО. Эксперт: «Это что, был худший матч в истории от двух вратарей?»

Каррагер шокирован вратарями МЮ и Тоттенхэма

20 декабря 2024, 16:51 | Обновлено 20 декабря 2024, 16:55
614
1
ВИДЕО. Эксперт: «Это что, был худший матч в истории от двух вратарей?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алтай Байындыр

Известный в прошлом защитник, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер остался шокирован матчем Кубка лиги между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед (4:3).

Каррагера удивила игра вратарей, которые допустили огромное количество ошибок, в том числе кипер МЮ Алтай Байындыр пропустил прямым ударом с углового.

У соперника вратарь Фрейзер Фостер действовал не лучше.

«Послушайте, мы что – увидели худшую в истории игру двух вратарей в одном матче?», – задался вопросом Каррагер.

По теме:
Аренда с правом выкупа. 7 грандов интересуются обладателем премии Пушкаша
«Результаты говорят сами за себя». Гвардиола – о кризисе Манчестер Сити
Не Барселона. В Испании появился сенсационный претендент на суперзвезду МЮ
Джейми Каррагер Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед видео Алтай Байындыр Фрейзер Форстер
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Футбол | 19 декабря 2024, 16:58 95
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика

Есть первая версия

Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Футбол | 19 декабря 2024, 16:45 11
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией

Роберто Скарнеккья недоволен игрой Артема

Показательная работа на стрельбище. Дудченко и Мандзын – в топ-20 спринта
Биатлон | 19.12.2024, 16:29
Показательная работа на стрельбище. Дудченко и Мандзын – в топ-20 спринта
Показательная работа на стрельбище. Дудченко и Мандзын – в топ-20 спринта
Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20.12.2024, 14:11
Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
Футбол | 20.12.2024, 08:47
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mystic_Healer
воротар МЮ начудив жесть
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
18.12.2024, 20:52 14
Футбол
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
18.12.2024, 22:42 12
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
19.12.2024, 01:26
Бокс
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
20.12.2024, 07:48
Бокс
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
18.12.2024, 23:01 1
Футбол
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
19.12.2024, 17:54
Другие виды
Легендарный Кличко анонсировал большие новости. Британцам приготовиться
Легендарный Кличко анонсировал большие новости. Британцам приготовиться
19.12.2024, 21:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем