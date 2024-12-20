Англия20 декабря 2024, 16:51 | Обновлено 20 декабря 2024, 16:55
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ВИДЕО. Эксперт: «Это что, был худший матч в истории от двух вратарей?»
Каррагер шокирован вратарями МЮ и Тоттенхэма
20 декабря 2024, 16:51 | Обновлено 20 декабря 2024, 16:55
614
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Известный в прошлом защитник, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер остался шокирован матчем Кубка лиги между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед (4:3).
Каррагера удивила игра вратарей, которые допустили огромное количество ошибок, в том числе кипер МЮ Алтай Байындыр пропустил прямым ударом с углового.
У соперника вратарь Фрейзер Фостер действовал не лучше.
«Послушайте, мы что – увидели худшую в истории игру двух вратарей в одном матче?», – задался вопросом Каррагер.
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