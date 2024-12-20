Англия20 декабря 2024, 17:45 | Обновлено 20 декабря 2024, 18:11
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Неожиданный выбор. Экс-тренер Довбика возглавит команду АПЛ
Юрич станет тренером Саутгемптона
20 декабря 2024, 17:45 | Обновлено 20 декабря 2024, 18:11
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Аутсайдер АПЛ Саутгемптон в ближайшее время назначит новым тренером итальянского специалиста Ивана Юрича, которого по ходу сезона успели назначить и быстро уволить из Ромы.
Сообщается, что в Англии такой выбор наставника стал неожиданным. Юрич никогда не работал вне Италии и в основном был тренером середняков или аутсайдеров.
Однако руководство Саутгемптона хочет наставника, который привнесет в команду стабильность после увольнения Расселла Мартина.
Святые являются главным аутсайдером АПЛ, набрав лишь пять очков после 16 матчей.
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