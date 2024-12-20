Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный выбор. Экс-тренер Довбика возглавит команду АПЛ
Англия
20 декабря 2024, 17:45 | Обновлено 20 декабря 2024, 18:11
1064
0

Неожиданный выбор. Экс-тренер Довбика возглавит команду АПЛ

Юрич станет тренером Саутгемптона

20 декабря 2024, 17:45 | Обновлено 20 декабря 2024, 18:11
1064
0
Неожиданный выбор. Экс-тренер Довбика возглавит команду АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Аутсайдер АПЛ Саутгемптон в ближайшее время назначит новым тренером итальянского специалиста Ивана Юрича, которого по ходу сезона успели назначить и быстро уволить из Ромы.

Сообщается, что в Англии такой выбор наставника стал неожиданным. Юрич никогда не работал вне Италии и в основном был тренером середняков или аутсайдеров.

Однако руководство Саутгемптона хочет наставника, который привнесет в команду стабильность после увольнения Расселла Мартина.

Святые являются главным аутсайдером АПЛ, набрав лишь пять очков после 16 матчей.

По теме:
В Челси могут быть серьезные проблемы из-за Мудрика. Известны подробности
Сергей РЕБРОВ: «Я работаю для своего народа, работаю на Украину»
Джон Оби Микел высказался о Мудрике и допинге. Вспомнил об ответственности
Саутгемптон Иван Юрич Английская Премьер-лига назначение тренера Артем Довбик
Иван Зинченко Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье определилось с количеством спаррингов в Турции
Футбол | 20 декабря 2024, 16:15 0
Полесье определилось с количеством спаррингов в Турции
Полесье определилось с количеством спаррингов в Турции

8 января житомиряне отправятся на сбор в Турцию

Звезда сборной Украины вряд ли перейдет в топ-клуб. Все из-за россиянина
Футбол | 20 декабря 2024, 11:17 9
Звезда сборной Украины вряд ли перейдет в топ-клуб. Все из-за россиянина
Звезда сборной Украины вряд ли перейдет в топ-клуб. Все из-за россиянина

«ПСЖ» интересуется Ильей Забарным

ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
Футбол | 19.12.2024, 20:38
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Другие виды | 19.12.2024, 17:54
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 20.12.2024, 07:48
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
19.12.2024, 07:53 3
Бокс
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
20.12.2024, 09:56 12
Футбол
Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
19.12.2024, 11:09 2
Бокс
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
18.12.2024, 23:01 1
Футбол
«Рано сеять панику». Известный британский журналист – о будущем Мудрика
«Рано сеять панику». Известный британский журналист – о будущем Мудрика
19.12.2024, 13:24 2
Футбол
Легендарный Кличко анонсировал большие новости. Британцам приготовиться
Легендарный Кличко анонсировал большие новости. Британцам приготовиться
19.12.2024, 21:05 1
Бокс
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
19.12.2024, 09:15 26
Футбол
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
20.12.2024, 12:04 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем