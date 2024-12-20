Неожиданный выбор. Экс-тренер Довбика возглавит команду АПЛ

Аутсайдер АПЛ Саутгемптон в ближайшее время назначит новым тренером итальянского специалиста Ивана Юрича, которого по ходу сезона успели назначить и быстро уволить из Ромы.

Сообщается, что в Англии такой выбор наставника стал неожиданным. Юрич никогда не работал вне Италии и в основном был тренером середняков или аутсайдеров.

Однако руководство Саутгемптона хочет наставника, который привнесет в команду стабильность после увольнения Расселла Мартина.

Святые являются главным аутсайдером АПЛ, набрав лишь пять очков после 16 матчей.