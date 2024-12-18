ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако

18 декабря в матче 16-го тура Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ» произошел инцидент с участием голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы.

На 17-й минуте защитник хозяев Вильфрид Синго попытался перепрыгнуть Доннарумму в одном из игровых эпизодов. Однако защитник не сумел удачно выполнить прыжок и проехался шипами своих бутс по лицу итальянского голкипера.

Тогда же на поле появились врачи, которые помогли Доннарумме. Итальянец не сумел продолжить матч и был заменен на 22-й минуте.

Фото: