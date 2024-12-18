Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
Франция
18 декабря 2024, 23:01 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:16
1741
1

ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако

Голкипер не сумел продолжить матч

18 декабря 2024, 23:01 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:16
1741
1
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

18 декабря в матче 16-го тура Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ» произошел инцидент с участием голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы.

На 17-й минуте защитник хозяев Вильфрид Синго попытался перепрыгнуть Доннарумму в одном из игровых эпизодов. Однако защитник не сумел удачно выполнить прыжок и проехался шипами своих бутс по лицу итальянского голкипера.

Тогда же на поле появились врачи, которые помогли Доннарумме. Итальянец не сумел продолжить матч и был заменен на 22-й минуте.

Фото:

По теме:
Как там Зинченко? Назван стартовый состав Арсенала на игру с Кристал Пэлас
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ПСЖ и Баварии продолжит карьеру в MLS
Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Монако Монако - ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу травма
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
Бокс | 17 декабря 2024, 23:50 1
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»

Звездный боксер высказался о бое в декабре

Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
Бокс | 18 декабря 2024, 08:57 0
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса

Василий точно не выйдет на ринге в 2024 году

Экс-босс селекционной службы Шахтера ушел из Осиека. Его сватают в Фламенго
Футбол | 18.12.2024, 23:15
Экс-босс селекционной службы Шахтера ушел из Осиека. Его сватают в Фламенго
Экс-босс селекционной службы Шахтера ушел из Осиека. Его сватают в Фламенго
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
Футбол | 17.12.2024, 23:47
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
«Есть 5% шансов». Красников рассказал, что может спасти Мудрика от бана
Футбол | 18.12.2024, 20:11
«Есть 5% шансов». Красников рассказал, что может спасти Мудрика от бана
«Есть 5% шансов». Красников рассказал, что может спасти Мудрика от бана
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lesovij7
Русский пи др станет на ворота ,  на*уй из Лч, там вам не место подсосы 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
18.12.2024, 11:27 4
Бокс
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
17.12.2024, 12:37 54
Футбол
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
17.12.2024, 20:35 15
Футзал
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
17.12.2024, 19:33 7
Футбол
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
18.12.2024, 15:14 10
Футбол
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
17.12.2024, 19:53 3
Бокс
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.12.2024, 08:32 5
Бокс
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
17.12.2024, 15:54 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем