Франция18 декабря 2024, 23:01 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:16
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ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
Голкипер не сумел продолжить матч
18 декабря 2024, 23:01 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:16
1741
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18 декабря в матче 16-го тура Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ» произошел инцидент с участием голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы.
На 17-й минуте защитник хозяев Вильфрид Синго попытался перепрыгнуть Доннарумму в одном из игровых эпизодов. Однако защитник не сумел удачно выполнить прыжок и проехался шипами своих бутс по лицу итальянского голкипера.
Тогда же на поле появились врачи, которые помогли Доннарумме. Итальянец не сумел продолжить матч и был заменен на 22-й минуте.
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