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Чемпионат Франции
Монако
18.12.2024 22:00 – FT 2 : 4
ПСЖ
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Франция
19 декабря 2024, 00:05 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:58
582
0

Ужасная травма вратаря. ПСЖ уверенно обыграл Монако в матче на 6 голов

Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу парижан

19 декабря 2024, 00:05 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:58
582
0
Ужасная травма вратаря. ПСЖ уверенно обыграл Монако в матче на 6 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря состоялся матч 16-го тура Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ».

Игра прошла на «Стадионе Луи II» в Монако.

За хозяев голами отметились Эльесс Бен-Сегир и Брель Эмболо. Гости ответили забитыми голами Дезире Дуэ, Гонсалу Рамуша и дублем Усмана Дембеле.

На 17-й минуте голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил ужасную травму после того, как защитник «Монако» проехался шипами бутс по лицу вратаря.

В турнирной таблице «ПСЖ», имея в своем активе 40 очков, занимает первое место. «Монако» набрал 30 очков и занимает третье место.

Лига 1. 16-й тур. 18 декабря

Монако – ПСЖ – 2:4

Голы: Бен-Сегир, 53 (пен), Эмболо, 60 - Дуэ, 24, Дембеле, 64, 90+7, Рамуш, 83

Фотогалерея:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
90’ +5
Адольф Хюттер (Монако) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Монако).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Эльесс Бен-Сегир (Монако).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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