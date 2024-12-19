Ужасная травма вратаря. ПСЖ уверенно обыграл Монако в матче на 6 голов

18 декабря состоялся матч 16-го тура Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ».

Игра прошла на «Стадионе Луи II» в Монако.

За хозяев голами отметились Эльесс Бен-Сегир и Брель Эмболо. Гости ответили забитыми голами Дезире Дуэ, Гонсалу Рамуша и дублем Усмана Дембеле.

На 17-й минуте голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил ужасную травму после того, как защитник «Монако» проехался шипами бутс по лицу вратаря.

В турнирной таблице «ПСЖ», имея в своем активе 40 очков, занимает первое место. «Монако» набрал 30 очков и занимает третье место.

Лига 1. 16-й тур. 18 декабря

Монако – ПСЖ – 2:4

Голы: Бен-Сегир, 53 (пен), Эмболо, 60 - Дуэ, 24, Дембеле, 64, 90+7, Рамуш, 83

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