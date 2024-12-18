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Чемпионат Франции
Монако
18.12.2024 22:00 - : -
ПСЖ
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Франция
18 декабря 2024, 03:48 | Обновлено 18 декабря 2024, 03:49
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Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 18 декабря в 22:00 по Киеву

18 декабря 2024, 03:48 | Обновлено 18 декабря 2024, 03:49
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Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря на «Луи II» пройдет матч 16-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Монако» встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Монако

Команда имеет традиционно высокие амбиции, что не удивительно - она ухитрялась становиться чемпионом уже во времена доминирования ПСЖ. И результат позапрошлого сезона, когда монегаски остались вообще без места в еврокубках, здесь было расценено как провал. На него Рыболовлев отреагировал приглашением Ади Хюттера. И опытный австриец сразу дал результат, подняв новых подопечных на 2-е место в Лиге 1. Сейчас график усложнен выступлениями в Лиге чемпионов. Там получается по-разному, от сенсационной победы над Барселоной и до безвольного поражения Бенфике. Арсеналу в прошлом туре уступили крупно, 0:3. Но в целом понятно, что клуб должен сыграть в плей-офф. При этом на внутренней арене он старается удержать вторую позицию. Не все получается и здесь: недавно уступили прямому конкуренту, Марселю, а с Реймсом в прошлом туре была нулевая ничья.

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ПСЖ

Клуб давно установил доминирование во французском футболе, и мерилом успешности того или иного сезона, и тренера, что тогда работал, стала Лига чемпионов. Прошлая попытка, при Луисе Энрике, была успешной, пусть было немало вопросов, начиная от выступлений на групповом уровне и заканчивая сценарием прохождения Барселоны. Но тогда был результат, в виде полуфинала еврокубка. Сейчас, со скандалом оставшись летом без Мбаппе, и в ситуации конфликтов между Дембеле и наставником и Коло-Муани с менеджментом, ситуация куда хуже. На везении начав с победы над Жироной, потом французы добавили к ней в Лиге чемпионов только ничью с ПСВ, проиграв Арсеналу, Атлетико и Баварии. И только с Ред Булл Зальцбург отвели душу напоследок. Не все получается и на внутренней арене, правда, соперникам отдавали максимум ничьи. Но так закончили кряду с Нантом и Осером, отнюдь не грандами. Но Лион на выходных обыграли уверенно.

Статистика личных встреч

В последних пяти очных поединках монегаски проиграли чемпиону только однажды, взяв на этом отрезке пару побед.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по отношению к Хюттеру и его подопечным. Они как раз утратили форму, а столичный клуб, наоборот, выдал пару уверенных побед. Гости и сейчас выиграют (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Монако
18 декабря 2024 -
22:00
ПСЖ
Победа ПСЖ 1.85 Сделать ставку
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Монако ПСЖ Монако - ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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