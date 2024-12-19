Монако – ПСЖ – 2:4. Что творит Дембеле, травма Джиджо. Видео голов и обзор

18 декабря в рамках 16-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Монако» и «ПСЖ».

Игра проходила на стадионе «Луи II» и завершилась победой гостей со счетом 4:2. Дембеле оформил дубль, забив на 64-й и 90+7-й минутах.

Лига 1. 16 тур. 18 декабря

«Монако» – «ПСЖ» – 2:4

Голы: Бен-Сегир 53, Эмболо, 60 – Дуэ 24, Дембеле 64, 90+7, Рамуш, 83

Видеообзор матча: