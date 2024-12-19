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Чемпионат Франции
Монако
18.12.2024 22:00 – FT 2 : 4
ПСЖ
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Франция
19 декабря 2024, 00:56 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:00
24
0

Монако – ПСЖ – 2:4. Что творит Дембеле, травма Джиджо. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Франции

19 декабря 2024, 00:56 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:00
24
0
Монако – ПСЖ – 2:4. Что творит Дембеле, травма Джиджо. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря в рамках 16-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Монако» и «ПСЖ».

Игра проходила на стадионе «Луи II» и завершилась победой гостей со счетом 4:2. Дембеле оформил дубль, забив на 64-й и 90+7-й минутах.

Лига 1. 16 тур. 18 декабря

«Монако» – «ПСЖ» – 2:4

Голы: Бен-Сегир 53, Эмболо, 60 – Дуэ 24, Дембеле 64, 90+7, Рамуш, 83

Видеообзор матча:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
90’ +5
Адольф Хюттер (Монако) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Монако).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Эльесс Бен-Сегир (Монако).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
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Монако ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Усман Дембеле Дезире Дуэ Гонсалу Рамуш Брель Эмболо Джанлуиджи Доннарумма
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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