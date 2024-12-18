Мудрик угодил в допинг-скандал, Вини Жуниор назван лучшим. победа в футзале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 декабря.

1A. Источник: Мудрик отстранен от тренировок на клубной базе Челси

Журналист Бен Джейкобс рассказал некоторые подробности ситуации

1B. Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали

Илья Скоропашкин считает, что ответственность несет только футболист

1C. Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг

Считается, что украинец принял милдронат

2A. Назван лучший футболист 2024 года по версии ФИФА

Бразилец Винисиус Жуниор из Реала признан лучшим в году

2B. Назван лучший тренер 2024 года по версии ФИФА

Карло Анчелотти из Реала признан лучшим в году

3A. На церемонии в Катаре назван лучший вратарь 2024 года по версии ФИФА

Эмилиано Мартинес стал лучшим голкипером года

3B. Премия Пушкаша. Гол Гарначо за МЮ Эвертону назван лучшим в 2024 году

В Катаре вручена премия за лучший гол года

4. Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию

Команда Александра Косенко одержала вторую победу в квалификации Евро-2026

5. Ювентус разгромил Кальяри и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Клуб из Турина отгрузил 4 мяча в ворота соперников

6. Уже зимой. Украинский легионер покинет английский клуб

Назарий Русин не прижился в «Сандерленде»

7. Большое прибытие. Усик и Фьюри приняли участие в медиашоу-презентации

Началась неделя большого бокса в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии

8. Полесье заслуженно обыграло Шахтер, но почему это может быть пиррова победа

Геннадию Буткевичу стоит обратить внимание на одно важное обстоятельство

9. Надежный Миколенко, возвращение Довбика и игровое время Соболя

Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10. Анти-Лунин. Что нужно знать о переходе Крапивцова в Жирону

О переходе юного голкипера в испанский клуб