Другие новости17 декабря 2024, 19:47 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:52
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На церемонии в Катаре назван лучший вратарь 2024 года по версии ФИФА
Эмилиано Мартинес стал лучшим голкипером года
17 декабря 2024, 19:47 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:52
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Вечером 17 декабря в Дохе, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.
Лучший голкипер года: Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
Номинанты на лучшего вратаря среди мужчин
- Андрей Лунин (Украина, Реал Мадрид)
- Давид Райя (Испания, Арсенал)
- Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
- Джанлуиджи Доннарумма, (Италия, ПСЖ)
- Майк Меньян (Франция, Милан)
- Унаи Симон (Испания, Атлетик Бильбао)
All hail Aitana.@AitanaBonmati is #TheBest FIFA Women's Player 2024! 👑— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024
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Лунін!???🤣🤣🤣🤣
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