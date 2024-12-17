На церемонии в Катаре назван лучший вратарь 2024 года по версии ФИФА

Вечером 17 декабря в Дохе, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Лучший голкипер года: Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Номинанты на лучшего вратаря среди мужчин

Андрей Лунин (Украина, Реал Мадрид)

Давид Райя (Испания, Арсенал)

Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)

Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Джанлуиджи Доннарумма, (Италия, ПСЖ)

Майк Меньян (Франция, Милан)

Унаи Симон (Испания, Атлетик Бильбао)