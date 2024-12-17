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17 декабря 2024, 19:47 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:52
580
1

На церемонии в Катаре назван лучший вратарь 2024 года по версии ФИФА

Эмилиано Мартинес стал лучшим голкипером года

17 декабря 2024, 19:47 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:52
580
1
На церемонии в Катаре назван лучший вратарь 2024 года по версии ФИФА

Вечером 17 декабря в Дохе, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Лучший голкипер года: Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Номинанты на лучшего вратаря среди мужчин

  • Андрей Лунин (Украина, Реал Мадрид)
  • Давид Райя (Испания, Арсенал)
  • Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
  • Джанлуиджи Доннарумма, (Италия, ПСЖ)
  • Майк Меньян (Франция, Милан)
  • Унаи Симон (Испания, Атлетик Бильбао)
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награды ФИФА лучший вратарь Эмилиано Мартинес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saar
Лунін!???🤣🤣🤣🤣
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