Уже зимой. Украинский легионер покинет английский клуб
Назарий Русин не прижился в «Сандерленде»
Украинский нападающий английского «Сандерленда» Назарий Русин зимой покинет свой нынешний клуб, сообщает журналист Дмитрий Венков.
Отмечается, что пока неизвестны никакие детали трансфера 26-летнего футболиста: ни формат соглашения, ни возможный следующий клуб.
В сезоне 2024/25 Назарий Русин провел 7 матчей за взрослую команду «Сандерленда», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Ранее в Англии сообщали о решении «Сандерленда» относительно Назария Русина.
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