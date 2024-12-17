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Англия
17 декабря 2024, 11:16 | Обновлено 17 декабря 2024, 11:27
1983
2

Уже зимой. Украинский легионер покинет английский клуб

Назарий Русин не прижился в «Сандерленде»

17 декабря 2024, 11:16 | Обновлено 17 декабря 2024, 11:27
1983
2
Уже зимой. Украинский легионер покинет английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Украинский нападающий английского «Сандерленда» Назарий Русин зимой покинет свой нынешний клуб, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Отмечается, что пока неизвестны никакие детали трансфера 26-летнего футболиста: ни формат соглашения, ни возможный следующий клуб.

В сезоне 2024/25 Назарий Русин провел 7 матчей за взрослую команду «Сандерленда», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее в Англии сообщали о решении «Сандерленда» относительно Назария Русина.

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Назарий Русин Сандерленд трансферы чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Дмитрий Венков
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Markus Bob
В зарю пойдет деградировать дальше
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Khafre
можеш повернутися в рідну динамівську сімю щоб допомагати команді відсосьєдадувати різним ромам та ференцварошам
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