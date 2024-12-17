Уже зимой. Украинский легионер покинет английский клуб

Украинский нападающий английского «Сандерленда» Назарий Русин зимой покинет свой нынешний клуб, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Отмечается, что пока неизвестны никакие детали трансфера 26-летнего футболиста: ни формат соглашения, ни возможный следующий клуб.

В сезоне 2024/25 Назарий Русин провел 7 матчей за взрослую команду «Сандерленда», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее в Англии сообщали о решении «Сандерленда» относительно Назария Русина.