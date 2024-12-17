Назван лучший тренер 2024 года по версии ФИФА

Вечером 17 декабря в городе Доха, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Лучший тренер 2024 года: Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)

Номинанты на лучшего тренера мужских команд