Другие новости17 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:56
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Назван лучший тренер 2024 года по версии ФИФА
Карло Анчелотти из Реала признан лучшим в году
17 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:56
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Вечером 17 декабря в городе Доха, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.
Лучший тренер 2024 года: Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)
Номинанты на лучшего тренера мужских команд
- Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)
- Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)
- Луис де ла Фуэнте (Испания, сборная Испании)
- Пеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)
- Хаби Алонсо (Испания, Байер Леверкузен)
👔 @MrAncelotti is #TheBest FIFA Men's Coach 2024!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024
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