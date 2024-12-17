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17 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:56
325
0

Назван лучший тренер 2024 года по версии ФИФА

Карло Анчелотти из Реала признан лучшим в году

17 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:56
325
0
Назван лучший тренер 2024 года по версии ФИФА

Вечером 17 декабря в городе Доха, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Лучший тренер 2024 года: Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)

Номинанты на лучшего тренера мужских команд

  • Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)
  • Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)
  • Луис де ла Фуэнте (Испания, сборная Испании)
  • Пеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)
  • Хаби Алонсо (Испания, Байер Леверкузен)
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награды ФИФА лучший тренер Карло Анчелотти Реал Мадрид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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