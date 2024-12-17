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Испания
17 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 17 декабря 2024, 16:30
993
1

Анти-Лунин. Что нужно знать о переходе Крапивцова в Жирону

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – о переходе юного голкипера в испанский клуб

17 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 17 декабря 2024, 16:30
993
1
Анти-Лунин. Что нужно знать о переходе Крапивцова в Жирону
ФК Жирона. Владислав Крапивцов

Вратарь юношеской сборной Украины, 19-летний Владислав Крапивцов, подписал контракт с «Жироной». Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Крапивцов находился в статусе свободного агента, потому обошелся каталонцам бесплатно.

Крапивцов – продукт работы украинского тренера вратарей Владимира Тименко. Владимир Николаевич – современный тренер голкиперов. Постоянно участвует в европейских конференциях. Имеет ученую степень. Занимается психологией, написал свою книгу. Крапивцов и Тименко вместе работали в Академии «Днепра-1» и юношеской сборной Украины 2005 года рождения.

Собственно, Крапивцов – это отражение современной школы вратарей. Хорошо играет ногами, хорошо развита реакция, спокоен, хладнокровен. У него есть все качества игры на высоком уровне. Во многом заслуга развития талантов принадлежит именно Тименко.

О Владе даже на уровне Украины особо ничего не знали до юношеского Евро в июле. Он был третьим вратарем в системе «Днепра-1» после Евгения Волынца и Якова Кинарейкина. Играл за юношескую команду «спортклубовцев» с Назаром Макаренко.

Весной 2024 года я был свидетелем игры юношеского чемпионата Украины между «Динамо» и «Днепром-1», когда киевляне легко разбили соперника – 6:1. Крапивцов в воротах ничего особенного не показал. Нельзя сказать, что привозил, но и не спасал.

Летом на юношеском Евро Крапивцов стал лучшим вратарем турнира. Команда Дмитрия Михайленко дошла до полуфинала. В течение турнира Владислав неоднократно спасал свою команду.

Парадоксально, что до 2024-го года Влад не вызывался даже в сборную Украины своего возраста. Олег Кузнецов делал ставку на Владислава Кравца из «Шахтера» и Давида Фесюка из «Хайдука». Когда произошла смена тренера и в сборную пришел Михайленко, вместо Кузнецова и Тименко в роли тренера вратарей, играть начал исключительно Крапивцов, который провел все 7 матчей сборной Украины в 2024-м году.

«Днепр-1» летом прекратил свое существование. Удачное выступление на Евро дало возможность Крапивцову попробовать свои силы в европейском футболе. Я думаю, что здесь во многом проблемой стало то, что Влад начал свои просмотры поближе к осени, когда уже команды сформировали свои составы. В таких условиях очень непросто найти себе новую команду даже в статусе таланта и свободного агента.

Вторая проблема – отсутствие опыта взрослого футбола. Крапивцов до сих пор не провел ни одного матча на взрослом уровне. В Англии очень большая конкуренция, потому что у клубов есть хорошие финансовые возможности – они хотят уже готовых игроков.

Не было никакого смысла подписывать контракт статусному клубу с игроком без опыта взрослого футбола, который когда-нибудь, возможно, будет играть. Лучше это место отдать уже готовому игроку. Для самого Крапивцова быть энным вратарем в системе «Челси» и «Арсенала», где он был на просмотре, не принесло бы никакого развития. У «Челси» на контракте почти 10 вратарей.

Более реальным выглядело подписать контракт с клубом из Чемпионшипа и начать со статуса третьего вратаря и пробовать выиграть конкуренцию через выступления за юношеские команды. Здесь хоть был какой-то шанс на успех.

Это со стороны походило на то, что агент Шаблий исполнял пожелания Крапивцова. Хочешь в «Челси» – давай. Хочешь в «Арсенал» – давай. Только вот шансов подписать так контракт очень мало. А шансов добиться успеха – еще меньше.

На самом деле, Крапивцову нужно постепенное развитие. Ему нужна адаптация к жизни в Европе. Ему нужна адаптация к взрослому футболу. Очень нужно доверие. Тименко уже не будет, чтобы Влад играл всегда. Только потому, что он Крапивцов и был лучшим вратарем юношеского Евро, его никто не будет ставить в ворота во взрослом клубе.

На мой взгляд, для Влада лучшим вариантом был бы переход в какой-то бельгийский или нидерландский клуб, который бы гарантировал ему постоянную игровую практику. Даже если бы это была маленькая команда. Чтобы были реальные возможности играть, развиваться, приобретать опыт взрослого футбола, а потом готовым ехать в Англию в «Челси» и «Арсенал» выигрывать конкуренцию.

Я так понял, что для самого Крапивцова статус клуба гораздо более важен, чем перспективы в нем. Есть очень простая футбольная истина: большие команды не формируют игроков, потому что они могут покупать уже сформированных футболистов. В развитии игроков заинтересованы маленькие команды, потому что они живут благодаря продаже игроков и заинтересованы в развитии.

В итоге Крапивцов подписал контракт с «Жироной». Понятно, что каталонцы мониторят украинский рынок после трансферов Виктора Цыганкова и Артема Довбика. Для них это интересно.

ФК Жирона. Владислав Крапивцов

Но пока этот переход оставил больше вопросов, чем дал ответов. «Жирона» – это маленький клуб, выдавший только один удачный сезон, когда финишировал в зоне ЛЧ. Сейчас команда – середняк Ла Лиги. Каждый сезон они теряют лидеров (завершение аренды или трансферы) и фактически формируют новую команду. Команда как может бороться за еврокубки, так же может претендовать на вылет. Сезон на сезон не приходится. Сейчас для каталонцев очень многое зависит от наставника команды Мичела. У него контракт с клубом еще на один сезон – до лета 2026 года. Мичела называют претендентом на работу в английских клубах. Сватали в «Барселону». Его уход – это вопрос конкретного предложения, которого еще не было. Когда уйдет тренер, никто не знает, каким будет будущее «Жироны»

Я уже писал выше, что «Жирона» каждый сезон теряет своих лидеров. Но это не касается вратарей. Здесь все спокойно. Основным вратарем является опытный аргентинец Пауло Гассанига. Он много лет выступал в АПЛ и испанских клубах. В феврале Гассанига подписал новый контракт с каталонцами до конца сезона 2026/2027. Летом «Жирона» арендовала из «Марселя» собственного воспитанника Пау Лопеса, поигравшего за «Рому», пробовал свои силы в «Тоттенхэме». У каталонцев есть опция на выкуп Лопеса.

Мичел полностью доверяет Гассаниге, проведшему все матчи текущего сезона. На роль запасного вратаря есть Лопес. Если его не выкупят, то возьмут еще кого-нибудь на стороне. Делать вторым номером голкипера, не игравшего полгода и не имеющего ни единого официального матча за плечами, никто не будет.

Не нужно сравнивать ситуацию Андрея Лунина и Влада Крапивцова. Они по содержанию совершенно разные. «Реал» заплатил за Лунина в районе 9 млн евро плюс прописал бонусы. Лунин два сезона провел на уровне взрослого футбола и в том числе играл в еврокубках (выдал очень сильный матч против «Атлетика» Бильбао в гостях). Его вели долго, наблюдали, было определенное лобби.

У Крапивцова ситуация несколько иная. Он приходит в команду в статусе свободного агента на перспективу. В первой команде есть два опытных вратаря. Для того чтобы играть, нужна адаптация, нужен язык. В юношеской команде «Жироны» есть два талантливых вратаря – болгарин Александр Андреев и гамбиец Жорди Дансо. Они оба младше Крапивцова. За Андреева летом заплатили около 100 тысяч. Возможности играть за юношескую команду не будет.

Хуже всего в этой ситуации, что возможно, что Крапивцова взяли просто для количества. В первой команде на тренировках должно быть 4 вратаря.

Лучший вариант – аренда. Искать варианты уже сейчас или летом: просто играть, адаптироваться, набираться опыта. Чтобы потом быть готовым к конкуренции с Гассанигой и даже его заменить. Нужно маленькими шагами идти к статусу первого номера «Жироны». Сделать это сразу будет невозможно.

Реально что-то для Крапивцова может измениться летом. При условии, что удачно выступит на молодежном чемпионате мира. Если сборная Украины сможет дойти минимум до полуфинала, а сам Влад проведет сильный турнир, это будет очень серьезным толчком для его дальнейшей карьеры на клубном уровне.

Сергей ТИЩЕНКО

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Дані Рохас
Шаблий конечно гений агенской мысли. зарабатывать бабло угробляя украинских футболистов. Рак мозга у него - понятно - такое не лечится, надеюсь скоро всё закончится позитивно. Всего плохого козел
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