Полесье заслуженно обыграло Шахтер, но почему это может быть пиррова победа

В своем последнем в рамках календарного 2024-го года поединке украинской Премьер-лиги «Полесье» неожиданно для многих обыграло «Шахтер». Победу житомирянам принес точный удар Богдана Михайличенко в компенсированное ко второму тайму время – 1:0. Что также важно: «волки» выиграли свой второй матч у «горняков» в текущем розыгрыше чемпионата, попутно доказав, что победа во втором туре также со счетом 1:0 в поединке, который состоялся 11 августа, не была случайной.

15 декабря выигрыш «Полесья» пусть и оказался неожиданным, но совершенно точно не выглядел незаслуженным, как бы там не пытался доказать обратное главный тренер «горняков» Марино Пушич. На словах босниец мог утверждать что-угодно, однако, согласно пословице, после драки кулаками не машут. Да и в поединке с пока еще действующим чемпионом «Полесье» выглядело очень уверенно, особенно в первом тайме, когда прессинг со стороны команды из Житомира на соперника был таким, что футболисты «Шахтера» вынуждены были действовать крайне незатейливо и прибегать к банальным выносам, словно играют не дежурный поединок УПЛ, а как минимум противостоят какому-то гранду европейского футбола в матче Лиги чемпионов.

Смелая, агрессивная и слаженная игра со стороны «Полесья», футболисты которого в большинстве своем демонстрировали еще и невероятную самоотдачу на поле, принесла подопечным Имада Ашура три очка, а также статус весьма принципиального соперника для «Шахтера» как минимум на ближайшее время. Но в целом еще по ходу поединка возникал вполне резонный вопрос: а почему житомирские «волки» не демонстрировали такого футбола в своих предыдущих восьми матчах? Почему футболисты «Полесья» с таким же желанием и самоотдачей не выходили против, например, «Левого Берега» (0:0), «Колоса» (1:1) или «Руха» (0:1)?

Показатель в восемь матчей выбран автором не просто так. Именно столько игр до поединка против «Шахтера» подопечные Ашура не могли выиграть в УПЛ. На отрезке календаря с 19 октября по 9 декабря «Полесье» набрало лишь 4 очка, разжиться которыми ему позволили четыре ничьи, а еще четыре матча в этом временном отрезке «волки» проиграли…

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Ответ на этот вопрос болельщики, которые внимательно следят за перипетиями событий в УПЛ, наверное, сумели дать сами себе еще по ходу матча с «Шахтером», который завершился для житомирян триумфальным ударом Михайличенко. Все выглядело так, что футболисты «Полесья» чрезмерно мотивированы, и здесь, очевидно, дело не только в каких-то пламенных речах Имада Ашура перед поединком, а в потенциальной сумме призовых, которые за победу над «Шахтером» мог выплатить президент и владелец клуба Геннадий Буткевич.

Еще после победы во втором туре над «горняками» стало известно, что Буткевич щедро отблагодарил своих футболистов за проделанную работу. Тогда президент «Полесья» заплатил игрокам первой команды повышенные премиальные. Причем, не просто повышенные, а практически космические, так как их привычный размер был умножен на пять. Подобного рода выплатами нынешнее поколение украинских футболистов не настолько разбаловано, как те, кто застал «золотые годы» олигархических баталий в УПЛ, когда за высшую награду боролись не только «Шахтер» и «Динамо», но и как минимум «Днепр» с «Металлистом», к которым в той или иной мере старались подтягиваться то «Карпаты», то донецкий «Металлург», то «Таврия», то «Черноморец», то еще кто-то.

После декабрьской победы над «Шахтером» собственник «Полесья» не стал изменять прежней традиции, и вновь гарантировал своим футболистам солидные премии, и хотя их размер пока и остается неизвестным, ходят слухи про коэффициент повышения в 7-8 раз. Что сказать – «волки» это заслужили, но для самого Буткевича важно осознать, что стратегически подобного рода действия и победы могут оказаться для клуба пирровыми…

Дело в том, что в свое время с чего-то подобного начинал и Ринат Ахметов в «Шахтере». Собственник «горняков», которые на тот момент еще только находились в начале пути на вершину и к статусу гегемона УПЛ, пытался особым образом настраивать свою команду на важные матчи чемпионата, коими тогда были поединки против «Динамо». На долгой дистанции «оранжево-черные» несколько чемпионатов подряд не могли соперничать с «бело-синими», зато обыграть их в очной баталии было чрезвычайно важно для имиджа донецкого клуба и самолюбия амбициозного президента «горняков».

Однако глобально подобная тактика тогда не принесла «Шахтеру» ничего существенного. Да, кто-то может сказать, что донецкая команда смогла избавиться от мысли, что ей не по силам выигрывать у «Динамо», в какой-то степени изменить менталитет, но все равно – для того, чтобы выигрывать чемпионства «горнякам» потребовались структурные изменения в клубе и первой команде. Потребовались «правильный» главный тренер, «правильные» легионеры, «правильные» украинские футболисты…

То, как весело и задорно прыгали и вытанцовывали игроки и тренерский штаб «Полесья» после недавней победы над «горняками», выплескивая наизнанку свои эмоции, свидетельствует лишь об одном: эта команда под руководством Имада Ашура ментально еще крайне далека от реального соперничества с «Динамо» и «Шахтером» за чемпионство. Они праздновали эти, по сути, дежурные три очка в чемпионате так, словно уже стали сильнейшей командой лиги. А ведь, чего греха таить, Геннадий Буткевич приходил в УПЛ и вкладывает немалые по нынешним меркам деньги в команду вовсе не ради четвертого-пятого места в турнирной таблице, двух матчей в квалификации Лиги конференций и вылета оттуда от словенцев, а также двух побед в чемпионате над «Шахтером». Собственника «волков» интересует максимальная вершина в отечественном клубном футболе – «золотые» медали УПЛ.

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И чтобы добиваться максимальных задач футболисты «Полесья» должны с максимальной самоотдачей и концентрацией выходить не только на матчи против «Шахтера», где им обещаны заоблачные призовые, но и на абсолютно каждый другой поединок национального чемпионата. Давно известно, что в футболе «золотые» медали добываются не в паре-тройке противостояний с принципиальными соперниками или фаворитами, а в играх с «основным пелотоном» и аутсайдерами. Важно не терять очков там, чтобы в конечном итоге оказываться на вершине. И в том же «Шахтере» это прекрасно знают и понимают, ведь не зря Мирча Луческу, еще будучи наставником «горняков», пытался бравировать, что «Динамо», дескать, ненастоящий чемпион, когда в сезоне-2015/16 киевляне проиграли оба матча «горнякам» со счетом 0:3, но это были единственные поражения столичной команды в том чемпионате, и на финише «бело-синие» привезли извечному оппоненту чемпионскую фору в семь очков. И уже тогда все прекрасно понимали: румынский наставник может рассказывать что-угодно, но факт останется фактом – чемпионство взяло «Динамо».

Вот и в случае с «Полесьем» происходит нечто подобное. Команда дважды обыграла «Шахтер», но на зимнюю паузу ушла лишь на пятом месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Динамо» в 16 очков! Согласитесь, какой-то слабый повод для веселья и танцев, если брать во внимание реализацию амбициозных планов клуба, а не банальное получение шикарной премии от собственника.

Впрочем, понять футболистов «Полесья» можно. Они играют за деньги, и им важно именно то, что происходит здесь и сейчас. Ведь завтра некоторые из них могут оказаться уже в других командах или в статусе свободного агента, потому заглядывать далеко за горизонт они и не будут. Для этого нужны менеджмент и тренерский штаб, которые обязаны не допускать ситуаций, когда восемь туров кряду команда, рассчитывающая как минимум на медальную зону, не знает радости побед в чемпионате…

Но не будем слишком строги к «Полесью». Этот клуб пока только набивает свои первые «шишки», допускает ошибки, на которых, вероятно, окажется способен научиться чему-то новому, и просто понимает, каково это – бороться на равных с грандами лиги. Впрочем, уже сейчас Геннадию Буткевичу и его советникам было бы неплохо подумать над тем, как бы не разбаловать своих футболистов, которые в какой-то момент могут решить, что им финансово просто выгоднее напрячься один раз в два месяца и обыграть «Шахтер», нежели стабильно выигрывать у других соперников по УПЛ, работая за одну зарплату и, в лучшем случае, «обычные», а не «праздничные», премиальные. В конце концов, стратегически победа над «горняками» дала «волкам» всего-то три очка, и ничуть не больше, а в восьми турах до этого футболисты «Полесья» растеряли как минимум 20 зачетных пунктов. Ничего себе так разница, правда?..