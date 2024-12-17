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  4. Буткевич выплатит безумные премии игрокам Полесья за победу над Шахтером
Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 10:06 |
1482
2

Буткевич выплатит безумные премии игрокам Полесья за победу над Шахтером

Функционер доволен игрой своей команды против украинского гранда

17 декабря 2024, 10:06 |
1482
2
Буткевич выплатит безумные премии игрокам Полесья за победу над Шахтером
ФК Полесье.

Житомирское «Полесье» сенсационно обыграло донецкий «Шахтер» в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги (1:0).

По информации источника, президент «волков» Геннадий Буткевич щедро отблагодарил команду за победу. Функционер выплатит команде солидные денежные вознаграждения. Однако точных цифр никто не называет.

В нынешнем сезоне «Полесье» занимает 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей. «Шахтер» находится на третьей строчке с 33 баллами после 16 игр.

Ранее стало известно, что Буткевич анонсировал два трансфера «Полесья» в зимнее межсезонье.

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Олександр
Чому сенсаційно? Вся Україна бачить слабкий шахтар, хто це вирішив сенсаційно?
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+1
serhiy
Молодці ! Є за що !!!
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0
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