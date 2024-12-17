Буткевич выплатит безумные премии игрокам Полесья за победу над Шахтером
Функционер доволен игрой своей команды против украинского гранда
Житомирское «Полесье» сенсационно обыграло донецкий «Шахтер» в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги (1:0).
По информации источника, президент «волков» Геннадий Буткевич щедро отблагодарил команду за победу. Функционер выплатит команде солидные денежные вознаграждения. Однако точных цифр никто не называет.
В нынешнем сезоне «Полесье» занимает 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей. «Шахтер» находится на третьей строчке с 33 баллами после 16 игр.
Ранее стало известно, что Буткевич анонсировал два трансфера «Полесья» в зимнее межсезонье.
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