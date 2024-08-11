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  4. ВИДЕО. Буткевич пообещал умножить премии игрокам после победы над Шахтером
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 21:42 | Обновлено 11 августа 2024, 21:43
864
2

ВИДЕО. Буткевич пообещал умножить премии игрокам после победы над Шахтером

Президент «Полесья» поздравил команду в раздевалке

11 августа 2024, 21:42 | Обновлено 11 августа 2024, 21:43
864
2
ВИДЕО. Буткевич пообещал умножить премии игрокам после победы над Шахтером
ФК Полесье

11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.

После завершения встречи президент Полесья Геннадий Буткевич поздравил команду в раздевалке. Он рассказал игрокам анекдот, а потом заявил:

«Два слова: пять премиальных».

Это означает, что сумма премиальных, которые игроки получают за победу, будет умножена на пять.

ВИДЕО. Буткевич пообещал умножить премии игрокам после победы над Шахтером

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видео Полесье Житомир Геннадий Буткевич премиальные Шахтер Донецк Шахтер - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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TolsTIyELF
А всё что нужно было - ставить Волынця. Ну и заменить 6 - 7 игроков на более качественных. 
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Vanil10
цар рускоговорящій дав копійки рабам
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