ВИДЕО. Буткевич пообещал умножить премии игрокам после победы над Шахтером
Президент «Полесья» поздравил команду в раздевалке
11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.
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Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.
После завершения встречи президент Полесья Геннадий Буткевич поздравил команду в раздевалке. Он рассказал игрокам анекдот, а потом заявил:
«Два слова: пять премиальных».
Это означает, что сумма премиальных, которые игроки получают за победу, будет умножена на пять.
ВИДЕО. Буткевич пообещал умножить премии игрокам после победы над Шахтером
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