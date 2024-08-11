11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

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Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.

После завершения встречи президент Полесья Геннадий Буткевич поздравил команду в раздевалке. Он рассказал игрокам анекдот, а потом заявил:

«Два слова: пять премиальных».

Это означает, что сумма премиальных, которые игроки получают за победу, будет умножена на пять.

ВИДЕО. Буткевич пообещал умножить премии игрокам после победы над Шахтером