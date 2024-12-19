Обновился рейтинг ФИФА. На каком месте оказалась Украина?

Международная федерация футбола (ФИФА) последний раз в 2024 году обновила рейтинг национальных сборных.

Подопечные Сергея Реброва остались на 25-й позиции – в активе сборной Украины 1554,94 балла.

В первой десятке также не случилось никаких изменений, поэтому все команды сохранили за собой те места, на которых находились в предыдущей версии рейтинга.

Соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций – Бельгия – продолжает занимать восьмое место.

Возглавляет рейтинг сильнейших сборных мира Аргентина (1867,25), в тройке разместились также Франция (1859,78) и Испания (1853,27).

Рейтинг ФИФА (по состоянию на 19.12.2024)