Обновился рейтинг ФИФА. На каком месте оказалась Украина?
Подопечные Сергея Реброва остались на 25-й позиции
Международная федерация футбола (ФИФА) последний раз в 2024 году обновила рейтинг национальных сборных.
Подопечные Сергея Реброва остались на 25-й позиции – в активе сборной Украины 1554,94 балла.
В первой десятке также не случилось никаких изменений, поэтому все команды сохранили за собой те места, на которых находились в предыдущей версии рейтинга.
Соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций – Бельгия – продолжает занимать восьмое место.
Возглавляет рейтинг сильнейших сборных мира Аргентина (1867,25), в тройке разместились также Франция (1859,78) и Испания (1853,27).
Рейтинг ФИФА (по состоянию на 19.12.2024)
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