«Не могу бегать». Экс-первая ракетка не сыграет на АО-2025. Когда вернется?

32-летняя бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (WTA 41) не сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2025, который пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января.

«Я все равно играла [со старта 2024], но на уколах. Нагрузка оказалось слишком сильной, в Нью-Йорке я подвернула ногу – и все. Я надорвала два сухожилия, и пришлось делать операцию.

Дважды начиналась инфекция, мне давали два антибиотика. Ситуация развивалась не очень хорошо. Потребовалось много времени, чтобы все зажило.

Пока я не могу бегать, и до игры в теннис очень далеко. Я не хочу форсировать. Я уже допустила ошибку с травмой руки: полтора месяца играла с болью и так ничего и не выиграла. В этом нет никакого смысла. Так что я воспользуюсь защищенным рейтингом и, надеюсь, вернусь в марте в Индиан-Уэллсе и Майами. Если, конечно, не случится очередного регресса.

Мне бы хотелось, чтобы болельщики снова меня увидели. Я не хочу закончить из-за травмы или просто выживать на корте. Я хочу нормально вернуться и еще поиграть. Плюс в том, что отдохнули другие части тела, например запястья, с которыми у меня были проблемы».

В конце августа 2024 года Каролина получила травму в матче второго раунда US Open против Жасмин Паолини. Чешка прекратила борьбу уже в стартовом гейме, травмировав ногу в одном из первых розыгрышей. В начале сентября она перенесла операцию на левой ноге.