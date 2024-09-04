ФОТО. Травма на US Open. Экс-первая ракетка мира перенесла операцию на ноге

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова перенесла операцию на левой ноге.

«Счастлива сообщить, что я успешно перенесла операцию на сухожилиях левой лодыжки. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на теннисные корты, но здоровье всегда на первом месте. Огромное спасибо медицинскому персоналу за отличную помощь и всем вам за поддержку», – написала Плишкова.

Отметим, что Каролина получила травму в матче второго раунда Открытого чемпионата США по теннису против Жасмин Паолини. Чешка прекратила борьбу уже в стартовом гейме, травмировав ногу в одном из первых розыгрышей.