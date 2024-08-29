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US Open
29 августа 2024, 21:01 | Обновлено 29 августа 2024, 21:17
654
1

Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей

Каролина Плишкова травмировалась в самом начале поединка

29 августа 2024, 21:01 | Обновлено 29 августа 2024, 21:17
654
1
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова (№44 WTA) не смогла доиграть матч второго раунда Открытого чемпионата США по теннису против Жасмин Паолини (№5 WTA).

Чешка прекратила борьбу уже в стартовом гейме, травмировав ногу в одном из первых розыгрышей.

US Open. Второй круг
Жасмин Паолини (Италия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 0:0 (отказ)

Паолини впервые в карьере сыграет в третьем раунде US Open, для нее это был уже 17-й выигранный матч на турнирах Grand Slam в текущем сезоне. По этому показателю Жасмин сравнялась с национальным рекордом, который принадлежит Саре Эррани (2012 год). Следующая соперница Паолини – представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Каролина Плишкова – финалистка US Open 2016.

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Каролина Плишкова Жасмин Паолини US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Muskrat2
Якась любительська травма на рівному місці. 
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