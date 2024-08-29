Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
Каролина Плишкова травмировалась в самом начале поединка
Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова (№44 WTA) не смогла доиграть матч второго раунда Открытого чемпионата США по теннису против Жасмин Паолини (№5 WTA).
Чешка прекратила борьбу уже в стартовом гейме, травмировав ногу в одном из первых розыгрышей.
US Open. Второй круг
Жасмин Паолини (Италия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 0:0 (отказ)
Паолини впервые в карьере сыграет в третьем раунде US Open, для нее это был уже 17-й выигранный матч на турнирах Grand Slam в текущем сезоне. По этому показателю Жасмин сравнялась с национальным рекордом, который принадлежит Саре Эррани (2012 год). Следующая соперница Паолини – представительница Казахстана Юлия Путинцева.
Каролина Плишкова – финалистка US Open 2016.
Jasmine Paolini moves on to R3 after Karolina Pliskova is forced to retire. pic.twitter.com/WiM4inykCB— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2024
August 29, 2024
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