Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова (№44 WTA) не смогла доиграть матч второго раунда Открытого чемпионата США по теннису против Жасмин Паолини (№5 WTA).

Чешка прекратила борьбу уже в стартовом гейме, травмировав ногу в одном из первых розыгрышей.

US Open. Второй круг

Жасмин Паолини (Италия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 0:0 (отказ)

Паолини впервые в карьере сыграет в третьем раунде US Open, для нее это был уже 17-й выигранный матч на турнирах Grand Slam в текущем сезоне. По этому показателю Жасмин сравнялась с национальным рекордом, который принадлежит Саре Эррани (2012 год). Следующая соперница Паолини – представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Каролина Плишкова – финалистка US Open 2016.

Jasmine Paolini moves on to R3 after Karolina Pliskova is forced to retire. pic.twitter.com/WiM4inykCB