Ливерпуль может потерять ключевого игрока перед матчем с ПСЖ

25-летний нидерландский вингер «Ливерпуля» Коди Гакпо получил травму перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда встретится с ПСЖ.

Главный тренер команды Арне Слот уже прокомментировал состояние футболиста и сообщил, сможет ли он сыграть в ближайшем матче.

«Казалось, что он полностью восстановился, но после попытки блокировки удара он почувствовал боль.

Мы взяли его с собой, и перед матчем он пройдет медицинское обследование. Будет ли он играть? Это очень непростое решение», – прокомментировал Слот.

Также известно, что из-за травм «мерсисайдцам» не помогут Конор Брэдли, Джо Гомес и Тайлер Мортон.

ПСЖ встретится с «Ливерпулем» 5 марта в 22:00 на «Парк де Пренс».

Коди Гакпо в последнее время испытывает боли в лодыжке.