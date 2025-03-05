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Лига чемпионов
05 марта 2025, 17:50 | Обновлено 05 марта 2025, 18:06
634
0

Ливерпуль может потерять ключевого игрока перед матчем с ПСЖ

Коди Гакпо получил повреждение на тренировке перед игрой

05 марта 2025, 17:50 | Обновлено 05 марта 2025, 18:06
634
0
Ливерпуль может потерять ключевого игрока перед матчем с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний нидерландский вингер «Ливерпуля» Коди Гакпо получил травму перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда встретится с ПСЖ.

Главный тренер команды Арне Слот уже прокомментировал состояние футболиста и сообщил, сможет ли он сыграть в ближайшем матче.

«Казалось, что он полностью восстановился, но после попытки блокировки удара он почувствовал боль.

Мы взяли его с собой, и перед матчем он пройдет медицинское обследование. Будет ли он играть? Это очень непростое решение», – прокомментировал Слот.

Также известно, что из-за травм «мерсисайдцам» не помогут Конор Брэдли, Джо Гомес и Тайлер Мортон.

ПСЖ встретится с «Ливерпулем» 5 марта в 22:00 на «Парк де Пренс».

Коди Гакпо в последнее время испытывает боли в лодыжке.

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Лига чемпионов Ливерпуль ПСЖ ПСЖ - Ливерпуль Коди Гакпо травма травма лодыжки
Александр Сильченко Источник: ФК Ливерпуль
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