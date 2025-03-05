Ливерпуль может потерять ключевого игрока перед матчем с ПСЖ
Коди Гакпо получил повреждение на тренировке перед игрой
25-летний нидерландский вингер «Ливерпуля» Коди Гакпо получил травму перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда встретится с ПСЖ.
Главный тренер команды Арне Слот уже прокомментировал состояние футболиста и сообщил, сможет ли он сыграть в ближайшем матче.
«Казалось, что он полностью восстановился, но после попытки блокировки удара он почувствовал боль.
Мы взяли его с собой, и перед матчем он пройдет медицинское обследование. Будет ли он играть? Это очень непростое решение», – прокомментировал Слот.
Также известно, что из-за травм «мерсисайдцам» не помогут Конор Брэдли, Джо Гомес и Тайлер Мортон.
ПСЖ встретится с «Ливерпулем» 5 марта в 22:00 на «Парк де Пренс».
Коди Гакпо в последнее время испытывает боли в лодыжке.
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