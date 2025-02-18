Не сыграет с Астон Виллой. Бомбардир Ливерпуля пропустит матч АПЛ

В среду, 19 февраля, «Ливерпуль» в перенесенном матче встретится с «Астон Виллой». В поединке не сможет принять участие форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что у вингера команды Коди Гакпо травма лодыжки. Футболист не сыграет с «Астон Виллой». Однако тренер надеется, что нидерландский футболист вернется к воскресному матчу с «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ. Победа над «Астон Виллой» может увеличить отрыв от «Арсенала» до десяти очков.

В текущем сезоне Коди Гакпо сыграл за «Ливерпуль» 36 матчей во всех турнирах. Забил 16 мячей и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что суперзвезда «Ливерпуля» получил оффер из Саудовской Аравии.