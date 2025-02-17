Суперзвезда Ливерпуля получил оффер из Саудовской Аравии. Известен ответ

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас получал предложения от клубов из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний футболист отклонил офферы по контракт, ибо ждет конкретики по трансферу в «Барселону». Испанский гранд также следит за Луисом, контракт которого с английским грандом истекает летом 2026 года. Развязка трансферной истории может произойти уже в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Луис Диас провел 35 матчей, забил 13 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» начала переговоры по переходу суперзвезды.