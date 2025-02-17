Суперзвезда Ливерпуля получил оффер из Саудовской Аравии. Известен ответ
Луис Диас горит желанием выступать за «Барселону»
Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас получал предложения от клубов из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.
По информации источника, 28-летний футболист отклонил офферы по контракт, ибо ждет конкретики по трансферу в «Барселону». Испанский гранд также следит за Луисом, контракт которого с английским грандом истекает летом 2026 года. Развязка трансферной истории может произойти уже в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Луис Диас провел 35 матчей, забил 13 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» начала переговоры по переходу суперзвезды.
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