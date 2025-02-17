Барселона начала переговоры по переходу суперзвезды. Он уже играл за них
Неймар может покинуть «Сантос» уже летом
Каталонская «Барселона» интересуется бразильским вингером «Сантоса» Неймаром, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, «сине-гранатовые» уже начали переговоры о подписании 33-летнего футболиста.
Отмечается, что игрок готов пойти на финансовые уступки, чтобы снова выступать за «Барселону» и подойти к чемпионату мира 2026 в лучшей форме.
В сезоне 2024/25 Неймар провел 6 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды в 15 миллионов евро, а его контракт с «Сантосом» рассчитан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в европейский топ-чемпионат.
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