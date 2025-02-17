Барселона начала переговоры по переходу суперзвезды. Он уже играл за них

Каталонская «Барселона» интересуется бразильским вингером «Сантоса» Неймаром, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «сине-гранатовые» уже начали переговоры о подписании 33-летнего футболиста.

Отмечается, что игрок готов пойти на финансовые уступки, чтобы снова выступать за «Барселону» и подойти к чемпионату мира 2026 в лучшей форме.

В сезоне 2024/25 Неймар провел 6 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды в 15 миллионов евро, а его контракт с «Сантосом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в европейский топ-чемпионат.