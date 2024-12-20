Другие новости20 декабря 2024, 04:03 | Обновлено 20 декабря 2024, 04:04
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ФОТО. Жена футболиста УПЛ шокировала эротической съемкой. Горячо
Милана Стецькова показала свою красоту на максималках
20 декабря 2024, 04:03 | Обновлено 20 декабря 2024, 04:04
467
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Жена защитника «Кривбасса» Тимура Стецькова, Милана, эффектно отпраздновала свой день рождения.
Девушка опубликовала очень красивый фотосет, на котором она позирует в роскошном нижнем белье.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Happy Birthday to me 🧸», – подписала эту яркую съемку одна из самых красивых жен футболистов украинской Премьер-лиги.
Также девушку поздравила невеста нападающего донецкого «Шахтера» Даниила Сикана Татьяна Дятел, которая является кумой Милане Стецьковой:
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