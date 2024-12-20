Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста УПЛ шокировала эротической съемкой. Горячо
Другие новости
20 декабря 2024, 04:03 | Обновлено 20 декабря 2024, 04:04
467
0

ФОТО. Жена футболиста УПЛ шокировала эротической съемкой. Горячо

Милана Стецькова показала свою красоту на максималках

20 декабря 2024, 04:03 | Обновлено 20 декабря 2024, 04:04
467
0
ФОТО. Жена футболиста УПЛ шокировала эротической съемкой. Горячо
Instagram. Милана Стецькова

Жена защитника «Кривбасса» Тимура Стецькова, Милана, эффектно отпраздновала свой день рождения.

Девушка опубликовала очень красивый фотосет, на котором она позирует в роскошном нижнем белье.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Happy Birthday to me 🧸», – подписала эту яркую съемку одна из самых красивых жен футболистов украинской Премьер-лиги.

Также девушку поздравила невеста нападающего донецкого «Шахтера» Даниила Сикана Татьяна Дятел, которая является кумой Милане Стецьковой:

По теме:
ФОТО. Первая реакция Виолетты Грачевой на допинг Мудрика. Фаны бушуют
ФОТО. 15 лет вместе! Ракицкие опубликовали эпичный ретро-снимок со свадьбы
ВИДЕО. Я тратила на него всю зарплату! Скандал в семье футболиста
фото lifestyle Тимур Стецьков Кривбасс Кривой Рог девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
Футбол | 19 декабря 2024, 13:23 18
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо

Иван Надеин не понимает позицию «Динамо» по телепулу

Челси – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 19 декабря 2024, 21:11 6
Челси – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Челси – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 19 декабря в 22:00 по Киеву

«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 09:01
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Футбол | 19.12.2024, 05:03
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Челси – Шемрок Роверс – 5:1. Хет-трик Гию. Видео голов и обзор матча
Футбол | 20.12.2024, 01:29
Челси – Шемрок Роверс – 5:1. Хет-трик Гию. Видео голов и обзор матча
Челси – Шемрок Роверс – 5:1. Хет-трик Гию. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Беспричинное вылизывание». Журналист объяснил, что удивляет в деле Мудрика
«Беспричинное вылизывание». Журналист объяснил, что удивляет в деле Мудрика
18.12.2024, 14:41 5
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.12.2024, 23:23
Бокс
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 7
Баскетбол
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
18.12.2024, 12:01 66
Футбол
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
18.12.2024, 15:14 10
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
19.12.2024, 01:26
Бокс
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
19.12.2024, 08:25 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
18.12.2024, 20:33 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем