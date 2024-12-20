ФОТО. Жена футболиста УПЛ шокировала эротической съемкой. Горячо

Жена защитника «Кривбасса» Тимура Стецькова, Милана, эффектно отпраздновала свой день рождения.

Девушка опубликовала очень красивый фотосет, на котором она позирует в роскошном нижнем белье.

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«Happy Birthday to me 🧸», – подписала эту яркую съемку одна из самых красивых жен футболистов украинской Премьер-лиги.

Также девушку поздравила невеста нападающего донецкого «Шахтера» Даниила Сикана Татьяна Дятел, которая является кумой Милане Стецьковой: