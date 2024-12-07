ХАЛЕП: Получила дисквалификацию, сыграла, снова получила дисквал. Что это?

Симона Халеп дала интервью Telegraph Sport, в котором она поделилась своими переживаниями и размышлениями о своём возвращении в теннис после скандала с допингом и наказания. В интервью она открыто высказала свои эмоции и недовольство по поводу несправедливости, с которой столкнулась в своей ситуации.

«Большая боль, большая боль», – говорит Халеп, отвечая на вопрос о своей реакции на то, как обошлись с двумя другими теннисистами – Синнером и Свентек. «Я чувствовала, что они (ITIA) были несправедливы ко мне и раньше, но теперь это стало ещё более очевидным. Я была так расстроена и так опечалена, когда увидела ситуацию. Это просто неприемлемо, с моей точки зрения».

После долгого перерыва в карьере Халеп столкнулась с проблемами как эмоционального, так и физического характера. Она призналась, что столкнулась с неожиданными трудностями в возвращении к привычному уровню игры:

«Да, я снова потеряла сон. Я теряла его два года назад, пока шло оспаривание моего допингового наказания. Потом я его вернула. А теперь, после того, что произошло, несколько дней снова не могла спать. Все эти негативные мысли, трудно справиться с этим. Я не ожидала, что возвращение будет таким сложным. Я думала: Я знаю, как чувствовать себя, я знаю, как нужно тренироваться, но вдруг это было так трудно справиться с эмоциями перед матчами. Я всегда была эмоциональной перед матчами, но теперь мне снова становится плохо в животе»

Халеп также выразила недовольство по поводу того, как её случай был освещён в прессе, в отличие от других теннисистов, чьи дела оставались в тени до завершения разбирательств:

«Я слышала, что некоторые люди говорили, что я не обнаружила загрязнение быстрее. Но вещество (Keto MCT), которое я принимала, было так сложно найти. Его можно найти в Китае или где-то ещё, я точно не знаю, и это заняло время, чтобы доставить его и провести тест. Это не было моей виной, потому что я не хотела найти загрязнитель, понимаете?

Что мне кажется несправедливым, так это то, что моё дело было объявлено сразу, и я получила весь негатив от прессы, а эти два игрока держали свои дела в секрете, и сказали о них только когда всё было решено. Это очень странно. Я также просила снять временную дисквалификацию, чтобы иметь возможность играть. Я говорила: Если в конце концов вы признаете меня виновной, забирайте очки, деньги и всё остальное, но дайте мне играть, потому что я хотела поддерживать ритм. Я просила об этом два или три раза, а теперь Синнер и Свентек могут играть.

Женщина-игрок – я не хочу называть имя, вы понимаете, о ком я говорю – она получила трёхнедельную приостановку, потом сыграла на двух турнирах и снова была дисквалифицирована. Что это? Я не понимаю. Так что я считаю это несправедливым».

Возвращение на корты оказалось непростым для Халеп, особенно в плане физической подготовки и восприятия её тела после длительного перерыва:

«Когда я играла, я чувствовала себя немного мягкой (физически). Шаги, которые нужно делать к мячу, к углам, их не было. Я думаю, что мозг не посылал правильные сигналы ногам. Каждый день я остаюсь на корте, делаю всё, что делала раньше. Но когда начинаю играть матч, всё по-другому. Я сыграла два турнира, и три дня у меня была такая сильная боль. Так что моя основная цель – играть больше матчей, побеждать, вернуть уверенность.

Мне кажется, что сейчас у всех очень мощные подачи, как 185-190 км/ч. Конечно, раньше тоже были игроки, которые подавали так сильно — Серена, Квитова. Но теперь мне кажется, что большинство игроков подают очень сильно. Я всегда хорошо возвращала, даже когда Плишкова подавала. Но я уже не такая, как три года назад, четыре года назад, когда была в топ-5. Так что я не знаю, как моё тело справится с этим».

Симона также поделилась, как трудно было преодолевать психологический стресс, особенно в моменты, когда она сталкивалась с осуждением и непониманием со стороны окружающих:

«Когда ты сталкиваешься с трудными временами, ты теряешь многих людей. Я не выходила много времени. В Румынии, если я шла в спортзал, люди спрашивали меня: Почему они так с тобой поступают? Вопросы были всё негативные, и это было трудно пережить. Я могу сказать, что избегала людей немного, но не потому, что чувствовала стыд. Я всегда знала, что я невиновна и чиста, поэтому я держала голову высоко, но было просто утомительно каждый день слышать эти вопросы.

Я много общалась по ночам с братом, писала и разговаривала. И с родителями, конечно, но не можешь сказать им все свои чувства, потому что они страдают. У меня было несколько друзей – очень мало. Когда ты сталкиваешься с трудными временами, теряешь много людей. Или ты просто понимаешь, что никогда не имел этих людей.

Но я больше всего счастлива тем, что могу улыбаться, я здорова. Я вижу, что это уже позади, и теперь я реально наслаждаюсь каждым днём. Теперь я наслаждаюсь теннисом больше. Это уже не то давление, которое я испытывала раньше. И теперь, оглядываясь назад, я немного расстроена собой, потому что так много давила на себя. Я не жалею об этом, потому что смогла стать №1, это смесь. Я принимаю себя, но теперь я хочу увидеть другие вещи.

Я всегда слушала свою команду. Я спрашивала, если они (добавки) чистые. Они знали, как я строго отношусь ко всему, что принимаю. Так что все знали, что нужно проверять очень тщательно. Но это была ошибка. И я не хочу, как я написала в своём недавнем посте, чувствовать... эту злобу? Я не хочу жить с этим чувством.

Я получила много ответов от людей и много сообщений в личных сообщениях. Они были так рады, что я выразила это и была громкой, потому что, вероятно, они понимают, как тяжело держать всё внутри. Они поддерживали меня, чтобы я говорила чаще. Может быть, я буду. Я почувствовала себя хорошо. Я почувствовала, что теперь все знают, как я себя чувствую».

Симона рассказала, как трудно ей было вернуться к теннису и восстановить свой рейтинг, несмотря на справедливое сокращение наказания:

«После того как меня освободили, и мне дали лишь девятимесячный бан, я просила восстановить рейтинг, потому что теперь я осознаю, как трудно ждать уайлд-кард. Нужно думать: Как мне тренироваться? Как мне готовиться? Всё это действительно утомляет. Я поняла, что совет игроков не хотел возвращать мне рейтинг, который я имела в июле прошлого года, и также WTA не согласилась. Так что это было очень разочаровывающе, потому что я действительно чувствую и верю, что заслуживаю его вернуть.

Я никогда не смотрела на очки в своей жизни. Но от теперь я проверяла, сколько мне нужно очков, чтобы попасть в топ-100. Это около 900, так что посмотрим. Если я буду достаточно хороша, я буду там.

Большинство людей говорят, что можно впасть в депрессию, когда прекращаешь играть в теннис. Честно говоря, для меня было немного легче, потому что я могла открыть себя для себя. Я могла узнать, что мне нравится в жизни, как жить. Я не имела этой возможности до сих пор. И как я всегда говорю, я люблю видеть положительные моменты, и я их взяла, и это помогло мне быть счастливой сегодня.

Если я буду больше наслаждаться теннисом, это будет победой – даже если я не буду успешной, как раньше. Я считаю, что трудно быть такой, как раньше, на мой взгляд, но я делаю всё, что могу, чтобы попытаться».