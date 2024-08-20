Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первая ракетка мира избежал дисквалификации за проваленный допинг тест
ATP
20 августа 2024, 18:15 | Обновлено 20 августа 2024, 18:28
833
2

Первая ракетка мира избежал дисквалификации за проваленный допинг тест

В марте в организме Янника Синнера нашли клостебол

20 августа 2024, 18:15 | Обновлено 20 августа 2024, 18:28
833
2
Первая ракетка мира избежал дисквалификации за проваленный допинг тест
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста. Такое решение приняло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В марте Синнер сдал два положительных теста на клостебол: сначала – 10 марта во время Мастерса в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала, затем – через восемь дней, во внесоревновательный период. В обоих случаях была зафиксирована низкая концентрация вещества в организме.

Расследование выявило, что вещество попало в организм по вире одного из членов команды Синнера. Тот обрабатывал свои раны спреем, в состав которого входил клостебол, и делал Синнеру массаж. Это привело к неосознанному трансдермальному заражению итальянского теннисиста.

ITIA пришло к выводу, что Синнер не несет никакой ответственности за попадание вещества в организм.

Синнер будет лишен всех призовых (320 тысяч долларов) и рейтинговых очков (400), которые он заработал на Мастерсе в Индиан-Уэллсе. Однако это не помешает ему сохранить звание первой ракетки мира: его преимущество над Новаком Джоковичем сейчас составляет 2300 очков.

В 2016 году легендарная норвежская лыжница Тереза Йохауг получила 18-месячную дисквалификацию в результате положительного теста на то же вещество, клостебол. Результаты испанской фигуристки Лауры Баркеро на Олимпиаде-2022 были аннулированы по той же причине.

По теме:
АТР прокомментировала решение по допинг-делу Синнера
Игры Свитолиной и Костюк с топами, титул Синнера, большая победа Монфиса
ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за Мбаппе. Что произошло?
Янник Синнер допинг ATP Индиан-Уэллс дисквалификация
Олег Дидух Источник: International Tennis Integrity Agency
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Футбол | 20 августа 2024, 07:59 1
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина

«Ман Сити» больше не пытается купить вратаря «Реала»

Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
Бокс | 19 августа 2024, 23:06 0
Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру

Майрис Бриедис повесил перчатки на гвоздь

Батагов и еще семь топ-продаж в истории Зари. Где они сейчас?
Футбол | 20.08.2024, 15:45
Батагов и еще семь топ-продаж в истории Зари. Где они сейчас?
Батагов и еще семь топ-продаж в истории Зари. Где они сейчас?
US Open-2024. Призовые по раундам
Теннис | 20.08.2024, 10:52
US Open-2024. Призовые по раундам
US Open-2024. Призовые по раундам
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Футбол | 20.08.2024, 08:12
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Брєд. Позбавили очок і призових, але при цьому довели , що вини Сіннера немає і процент в крові цієї речовини -низький.
Ответить
0
Vadym Shcherban
Оце сказочники... капець.... Куди котяться всі ці "анті" допінгові контори???
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 18
Футбол
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
19.08.2024, 14:30 2
Бокс
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
18.08.2024, 22:41 74
Футбол
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
19.08.2024, 11:20 10
Футбол
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
19.08.2024, 23:23 2
Теннис
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем