Первая ракетка мира избежал дисквалификации за проваленный допинг тест

Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста. Такое решение приняло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В марте Синнер сдал два положительных теста на клостебол: сначала – 10 марта во время Мастерса в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала, затем – через восемь дней, во внесоревновательный период. В обоих случаях была зафиксирована низкая концентрация вещества в организме.

Расследование выявило, что вещество попало в организм по вире одного из членов команды Синнера. Тот обрабатывал свои раны спреем, в состав которого входил клостебол, и делал Синнеру массаж. Это привело к неосознанному трансдермальному заражению итальянского теннисиста.

ITIA пришло к выводу, что Синнер не несет никакой ответственности за попадание вещества в организм.

Синнер будет лишен всех призовых (320 тысяч долларов) и рейтинговых очков (400), которые он заработал на Мастерсе в Индиан-Уэллсе. Однако это не помешает ему сохранить звание первой ракетки мира: его преимущество над Новаком Джоковичем сейчас составляет 2300 очков.

В 2016 году легендарная норвежская лыжница Тереза Йохауг получила 18-месячную дисквалификацию в результате положительного теста на то же вещество, клостебол. Результаты испанской фигуристки Лауры Баркеро на Олимпиаде-2022 были аннулированы по той же причине.