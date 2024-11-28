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WTA
28 ноября 2024, 16:25 | Обновлено 28 ноября 2024, 16:58
1519
8

Допинг-скандал лучшей теннисистки. Свентек была дисквалифицирована на месяц

Ига сдала положительный допинг-тест на триметазидин, ITIA провело расследование

28 ноября 2024, 16:25 | Обновлено 28 ноября 2024, 16:58
1519
8
Допинг-скандал лучшей теннисистки. Свентек была дисквалифицирована на месяц
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Расследование ITIA показало, что источником вещества было загрязненное лекарство.

Международное агентство по честности в теннисе сообщило, что полька согласилась на дисквалификацию сроком на один месяц за нарушение антидопинговых правил.

Полька была временно отстранена с 12 сентября до 13 октября 2024 года, Свентек в этот период пропустила три турнира.

Основное из заявления ITIA:

  • Свентек сдала положительный тест на запрещённое вещество триметазидин (TMZ)
  • Расследование ITIA установило, что источником было загрязненное регулируемое лекарство
  • Результатом является заключение об отсутствии существенной вины или халатности и отстранение на один месяц
  • Ига была временно отстранен с 12 сентября 2024 года, прежде чем подал апелляцию, пропустив три турнира

Свентек не играла на турнирах WTA 500 в Сеуле, WTA 1000 в Пекине и WTA 1000 в Ухане во время отстранения. Также полька потеряла заработанные призовые и очки за выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

После дисквалификации полька выступила на Итоговом турнире и Кубке Билли Джин Кинг за сборную Польши. На WTA Finals она не сумела выйти из группы в полуфинал, а на КБДК с командой вылетела в 1/2 финала.

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допинг скандал Ига Свёнтек ITIA дисквалификация WTA Сеул WTA Пекин WTA Цинциннати WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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dirkakyiv
Курва польская
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+1
Людмила Павловська
Та вони всі на таблетках. Все зрозуміло..
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+1
C.Пеклов
Ось вона правда то!А чому кацапок добре не перевірять,особливо швайдер ,андрійкіних та інших...бульбошу,азу.Та й інших .І покарання щось слабке,як й Синнеру дали.
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+1
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Play Games
Великий спорт - всі вони на допінгах ! Ну  входить до топ спортсменів всі на допінгах. Серени Вільямс теж були піймані. Але їм дозволяли приймати допінг. Потім був скандал. Цей велогонщик що теж був пійманий на допінгу 
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0
Nba37
Вот по этому Свьонтек стало плохо играть, больше не выиграет больших шлемов, вот увидите 
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0
Андрій Заліщук
карма
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-2
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