Допинг-скандал лучшей теннисистки. Свентек была дисквалифицирована на месяц
Ига сдала положительный допинг-тест на триметазидин, ITIA провело расследование
Вторая ракетка мира Ига Свентек сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Расследование ITIA показало, что источником вещества было загрязненное лекарство.
Международное агентство по честности в теннисе сообщило, что полька согласилась на дисквалификацию сроком на один месяц за нарушение антидопинговых правил.
Полька была временно отстранена с 12 сентября до 13 октября 2024 года, Свентек в этот период пропустила три турнира.
Основное из заявления ITIA:
- Свентек сдала положительный тест на запрещённое вещество триметазидин (TMZ)
- Расследование ITIA установило, что источником было загрязненное регулируемое лекарство
- Результатом является заключение об отсутствии существенной вины или халатности и отстранение на один месяц
- Ига была временно отстранен с 12 сентября 2024 года, прежде чем подал апелляцию, пропустив три турнира
Свентек не играла на турнирах WTA 500 в Сеуле, WTA 1000 в Пекине и WTA 1000 в Ухане во время отстранения. Также полька потеряла заработанные призовые и очки за выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
После дисквалификации полька выступила на Итоговом турнире и Кубке Билли Джин Кинг за сборную Польши. На WTA Finals она не сумела выйти из группы в полуфинал, а на КБДК с командой вылетела в 1/2 финала.
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