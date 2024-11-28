Допинг-скандал лучшей теннисистки. Свентек была дисквалифицирована на месяц

Вторая ракетка мира Ига Свентек сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Расследование ITIA показало, что источником вещества было загрязненное лекарство.

Международное агентство по честности в теннисе сообщило, что полька согласилась на дисквалификацию сроком на один месяц за нарушение антидопинговых правил.

Полька была временно отстранена с 12 сентября до 13 октября 2024 года, Свентек в этот период пропустила три турнира.

Основное из заявления ITIA:

Свентек сдала положительный тест на запрещённое вещество триметазидин (TMZ)

Расследование ITIA установило, что источником было загрязненное регулируемое лекарство

Результатом является заключение об отсутствии существенной вины или халатности и отстранение на один месяц

Ига была временно отстранен с 12 сентября 2024 года, прежде чем подал апелляцию, пропустив три турнира

Свентек не играла на турнирах WTA 500 в Сеуле, WTA 1000 в Пекине и WTA 1000 в Ухане во время отстранения. Также полька потеряла заработанные призовые и очки за выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

После дисквалификации полька выступила на Итоговом турнире и Кубке Билли Джин Кинг за сборную Польши. На WTA Finals она не сумела выйти из группы в полуфинал, а на КБДК с командой вылетела в 1/2 финала.