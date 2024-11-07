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WTA
07 ноября 2024, 20:32 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:41
3599
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Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024

В полуфинал из этого квартета вышли Барбора Крейчикова и Коко Гофф

07 ноября 2024, 20:32 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:41
3599
0
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира и действующая чемпионка Итогового турнира Ига Свентек не сумела пробиться в полуфинал WTA Finals 2024.

Полька добыла две победы за три тура: над Барборой Крейчиковой и Дарьей Касаткиной (нейтралка заменила Джессику Пегулу). Однако двух очков для выхода из квартета не хватило.

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Первые две позиции заняли Барбора Крейчикова и Коко Гофф соответственно, которые также одержали по 2 победы. Они обошли Свентек в итоговой таблице группы благодаря первому критерию при распределении мест трех игроков с одинаковым количеством побед – процент выигранных сетов.

У Барборы – 5 выигранных из 7 (71%), у Гофф – 4 выигранных из 6 (66%), а у Свентек – 4 выигранных из 7 (57%).

В полуфинале Крейчикова сыграет против Чжэн Циньвень, а Коко поборется против Арины Соболенко.

Итоговая таблица Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA 2024

Теннисистка Свентек Гофф Пегула / Касаткина [матч против Свентек] Крейчикова Матчи Сеты / Геймы
Свентек (2) - 3:6, 4:6 6:1, 6:0 4:6, 7:5, 6:2 2-1 4/36
Гофф (3) 6:3, 6:4 - 6:3, 6:2 5:7, 4:6 2-1 4/33
Пегула / Касаткина* (6) 1:6, 0:6 3:6, 2:6 - 3:6, 3:6 0-3 0/12
Крейчикова (8) 6:4, 5:7, 2:6 7:5, 6:4 6:3, 6:3 - 2-1 4/38

* – Касаткина заменила Пегулу в последнем туре, Джессика снялась с соревнований из-за травмы.

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статистические расклады Ига Свёнтек Барбора Крейчикова Коко Гофф Дарья Касаткина Джессика Пегула Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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