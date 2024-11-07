Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
В полуфинал из этого квартета вышли Барбора Крейчикова и Коко Гофф
Вторая ракетка мира и действующая чемпионка Итогового турнира Ига Свентек не сумела пробиться в полуфинал WTA Finals 2024.
Полька добыла две победы за три тура: над Барборой Крейчиковой и Дарьей Касаткиной (нейтралка заменила Джессику Пегулу). Однако двух очков для выхода из квартета не хватило.
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Первые две позиции заняли Барбора Крейчикова и Коко Гофф соответственно, которые также одержали по 2 победы. Они обошли Свентек в итоговой таблице группы благодаря первому критерию при распределении мест трех игроков с одинаковым количеством побед – процент выигранных сетов.
У Барборы – 5 выигранных из 7 (71%), у Гофф – 4 выигранных из 6 (66%), а у Свентек – 4 выигранных из 7 (57%).
В полуфинале Крейчикова сыграет против Чжэн Циньвень, а Коко поборется против Арины Соболенко.
Итоговая таблица Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA 2024
|Теннисистка
|Свентек
|Гофф
|Пегула / Касаткина [матч против Свентек]
|Крейчикова
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Свентек (2)
|-
|3:6, 4:6
|6:1, 6:0
|4:6, 7:5, 6:2
|2-1
|4/36
|Гофф (3)
|6:3, 6:4
|-
|6:3, 6:2
|5:7, 4:6
|2-1
|4/33
| Пегула / Касаткина* (6)
|1:6, 0:6
|3:6, 2:6
|-
|3:6, 3:6
|0-3
|0/12
|Крейчикова (8)
|6:4, 5:7, 2:6
|7:5, 6:4
|6:3, 6:3
|-
|2-1
|4/38
* – Касаткина заменила Пегулу в последнем туре, Джессика снялась с соревнований из-за травмы.
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