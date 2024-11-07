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  4. Без Свентек. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA 2024
WTA
07 ноября 2024, 19:19 | Обновлено 07 ноября 2024, 19:21
4538
2

Без Свентек. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA 2024

Барбора Крейчикова сыграет против Чжэн Циньвень, Коко Гофф поборется с Ариной Соболенко

07 ноября 2024, 19:19 | Обновлено 07 ноября 2024, 19:21
4538
2
Без Свентек. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде завершились все матчи группового этапа и были определены полуфинальные пары.

Барбора Крейчикова после победы над Коко Гофф возглавила Оранжевый квартет. Гофф стала второй. Действующая чемпионка WTA Finals Ига Свентек завершила выступления на этих соревнованиях, заняв третью позицию.

Зеленую группу выиграла Арина Соболенко. Вторая строчка у Чжэн Циньвень.

В полуфинале Крейчикова сыграет против Чжэн, а Гофф поборется против Соболенко.

Полуфинальные встречи запланированы на завтра, 8 ноября.

Итоговый турнир WTA 2024. Пары 1/2 финала

  • Арина Соболенко – Коко Гофф
  • Барбора Крейчикова – Чжэн Циньвень

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Чжэн Циньвень Барбора Крейчикова Арина Соболенко Коко Гофф Ига Свёнтек Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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serhiy
Чари діють !!!
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