Без Свентек. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA 2024

7 ноября на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде завершились все матчи группового этапа и были определены полуфинальные пары.

Барбора Крейчикова после победы над Коко Гофф возглавила Оранжевый квартет. Гофф стала второй. Действующая чемпионка WTA Finals Ига Свентек завершила выступления на этих соревнованиях, заняв третью позицию.

Зеленую группу выиграла Арина Соболенко. Вторая строчка у Чжэн Циньвень.

В полуфинале Крейчикова сыграет против Чжэн, а Гофф поборется против Соболенко.

Полуфинальные встречи запланированы на завтра, 8 ноября.

Итоговый турнир WTA 2024. Пары 1/2 финала