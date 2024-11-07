Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024

6 ноября завершились все матчи Фиолетовой группы на Итоговом турнире 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла два поединка из трех и заняла первое место в квартете с двумя очками.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Две победы также и у китаянки Чжэн Циньвень. Однако она уступила в очном противостоянии Соболенко, поэтому стала второй.

По одной виктории добыли Жасмин Паолини и Елена Рыбакина. Итальянка стала третьей благодаря победе в личной встрече. И Жасмин, и Елена вылетели из WTA Finals.

В полуфинале Соболенко сыграет против теннисистки, которая займет второе место в Оранжевой группе, а Чжэн поборется против лучшей теннисистки того квартета. Полуфинальные игры состоятся в пятницу, 8 ноября.

Итоговая таблица Фиолетовой группы Итогового турнира 2024: