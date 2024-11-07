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  4. Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
WTA
07 ноября 2024, 00:31 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:49
564
2

Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024

Арина Соболенко и Чжэн Циньвень заняли первое и второе место в квартете соответственно

07 ноября 2024, 00:31 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:49
564
2
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

6 ноября завершились все матчи Фиолетовой группы на Итоговом турнире 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла два поединка из трех и заняла первое место в квартете с двумя очками.

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Две победы также и у китаянки Чжэн Циньвень. Однако она уступила в очном противостоянии Соболенко, поэтому стала второй.

По одной виктории добыли Жасмин Паолини и Елена Рыбакина. Итальянка стала третьей благодаря победе в личной встрече. И Жасмин, и Елена вылетели из WTA Finals.

В полуфинале Соболенко сыграет против теннисистки, которая займет второе место в Оранжевой группе, а Чжэн поборется против лучшей теннисистки того квартета. Полуфинальные игры состоятся в пятницу, 8 ноября.

Итоговая таблица Фиолетовой группы Итогового турнира 2024:

Теннисистка Соболенко Паолини Рыбакина Чжэн Циньвень Матчи Сеты / Геймы
Соболенко (1) - 6:3, 7:5 4:6, 6:3, 1:6 6:3, 6:4 2-1 5/36
Паолини (4) 3:6, 5:7 - 7:6 (7:5), 6:4 1:6, 1:6 1-2 2/23
Рыбакина (5) 6:4, 3:6, 6:1 6:7 (5:7), 4:6 - 6:7 (4:7), 6:3, 1:6 1-2 3/38
Чжэн Циньвень (7) 3:6, 4:6 6:1, 6:1 7:6 (7:4), 3:6, 6:1 - 2-1 4/35

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статистические расклады Арина Соболенко Чжэн Циньвень Жасмин Паолини Елена Рыбакина Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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c_a_p2
Адмін! Найміть кваліфікованого перекладача...
І пора прибирати кацапський язик з меню. 
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