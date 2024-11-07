Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Арина Соболенко и Чжэн Циньвень заняли первое и второе место в квартете соответственно
6 ноября завершились все матчи Фиолетовой группы на Итоговом турнире 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла два поединка из трех и заняла первое место в квартете с двумя очками.
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Две победы также и у китаянки Чжэн Циньвень. Однако она уступила в очном противостоянии Соболенко, поэтому стала второй.
По одной виктории добыли Жасмин Паолини и Елена Рыбакина. Итальянка стала третьей благодаря победе в личной встрече. И Жасмин, и Елена вылетели из WTA Finals.
В полуфинале Соболенко сыграет против теннисистки, которая займет второе место в Оранжевой группе, а Чжэн поборется против лучшей теннисистки того квартета. Полуфинальные игры состоятся в пятницу, 8 ноября.
Итоговая таблица Фиолетовой группы Итогового турнира 2024:
|Теннисистка
|Соболенко
|Паолини
|Рыбакина
|Чжэн Циньвень
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Соболенко (1)
|-
|6:3, 7:5
|4:6, 6:3, 1:6
|6:3, 6:4
|2-1
|5/36
|Паолини (4)
|3:6, 5:7
|-
|7:6 (7:5), 6:4
|1:6, 1:6
|1-2
|2/23
| Рыбакина (5)
|6:4, 3:6, 6:1
|6:7 (5:7), 4:6
|-
|6:7 (4:7), 6:3, 1:6
|1-2
|3/38
|Чжэн Циньвень (7)
|3:6, 4:6
|6:1, 6:1
|7:6 (7:4), 3:6, 6:1
|-
|2-1
|4/35
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