А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром

5 ноября состоялись матчи 2-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Коко Гофф переиграла Игу Свентек, а Барбора Крейчикова нанесла поражение Джессике Пегуле.

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Гофф с двумя победами уже гарантировала себе выход в полуфинал. За последнюю путевку в 1/2 финала будут бороться Ига и Барбора, у которых по 1 очку (1 победа). Джессика потеряла шансы выйти в полуфинал.

В последнем туре Гофф сыграет против Крейчиковой, а Свентек поборется с Пегулой. Иге не хватит просто победы над Джессикой – ей нужно поражение Барборы. Если же и Свентек, и Крейчикова проиграют, то в полуфинал все равно выйдет чешка.

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Турнирная таблица Оранжевой группы перед последним туром