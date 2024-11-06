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  4. А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
WTA
06 ноября 2024, 08:39 |
403
0

А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром

Коко Гофф уже гарантировала полуфинал, Ига и Крейчикова поборются за вторую путевку

06 ноября 2024, 08:39 |
403
0
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова и Ига Свентек

5 ноября состоялись матчи 2-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Коко Гофф переиграла Игу Свентек, а Барбора Крейчикова нанесла поражение Джессике Пегуле.

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Гофф с двумя победами уже гарантировала себе выход в полуфинал. За последнюю путевку в 1/2 финала будут бороться Ига и Барбора, у которых по 1 очку (1 победа). Джессика потеряла шансы выйти в полуфинал.

В последнем туре Гофф сыграет против Крейчиковой, а Свентек поборется с Пегулой. Иге не хватит просто победы над Джессикой – ей нужно поражение Барборы. Если же и Свентек, и Крейчикова проиграют, то в полуфинал все равно выйдет чешка.

Турнирная таблица Оранжевой группы перед последним туром

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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