Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Коко Гофф досрочно гарантировала себе выход из группы на WTA Finals в Эр-Рияде
5 ноября третья ракетка мира Коко Гофф выиграла второй матч на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Во 2-м туре американка одолела Игу Свентек в двух сетах. А на старте соревнований Коко справилась со своей соотечественницей Джессикой Пегулой.
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Таким образом, Гофф досрочно гарантировала себе выход в полуфинал WTA Finals. В последнем туре она сыграет с Барборой Крейчиковой.
Первой в полуфинал Итогового пробилась Арина Соболенко, которая выиграла два своих стартовых поединка в Эр-Рияде в Фиолетовом квартете.
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