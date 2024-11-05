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  4. Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
WTA
05 ноября 2024, 20:40 |
588
0

Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024

Коко Гофф досрочно гарантировала себе выход из группы на WTA Finals в Эр-Рияде

05 ноября 2024, 20:40 |
588
0
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

5 ноября третья ракетка мира Коко Гофф выиграла второй матч на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре американка одолела Игу Свентек в двух сетах. А на старте соревнований Коко справилась со своей соотечественницей Джессикой Пегулой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Таким образом, Гофф досрочно гарантировала себе выход в полуфинал WTA Finals. В последнем туре она сыграет с Барборой Крейчиковой.

Первой в полуфинал Итогового пробилась Арина Соболенко, которая выиграла два своих стартовых поединка в Эр-Рияде в Фиолетовом квартете.

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Коко Гофф Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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