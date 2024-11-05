Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024

5 ноября третья ракетка мира Коко Гофф выиграла второй матч на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре американка одолела Игу Свентек в двух сетах. А на старте соревнований Коко справилась со своей соотечественницей Джессикой Пегулой.

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Таким образом, Гофф досрочно гарантировала себе выход в полуфинал WTA Finals. В последнем туре она сыграет с Барборой Крейчиковой.

Первой в полуфинал Итогового пробилась Арина Соболенко, которая выиграла два своих стартовых поединка в Эр-Рияде в Фиолетовом квартете.