Расклады в Фиолетовой группе. Определена первая полуфиналистка WTA Finals

4 ноября состоялись матчи 2-го тура в Фиолетовой группе на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первая ракетка мира Арина Соболенко переиграла Жасмин Паолини, а китаянка Чжэн Циньвень одолела Елену Рыбакину.

После двух сыгранных туров Соболенко гарантировала себе участие в полуфинале – у нее две победы. Арина стала первой полуфиналисткой WTA Finals.

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В последнем туре она сыграет против Елены Рыбакиной, у которой два поражения. Этот поединок не будет иметь какого-либо турнирного значения, поскольку представительница Казахстана уже потеряла шансы на выход из группы. Даже если Рыбакина одолеет Соболенко, она наберет 1 очко. А в очном противостоянии Чжэн Циньвень и Жасмин Паолини, у которых уже есть по одной победе, в любом случае кто-то заберет второй балл.

Таким образом, Чжэн и Паолини в последнем туре разыграют вторую путевку из Фиолетового квартета в 1/2 финала. Соболенко в полуфинале, выйдя с первого места, сыграет против теннисистки, которая займет вторую позицию в Оранжевой группе.

Чжэн и Жасмин определят вторую лучшую теннисистку группы и в 1/2 финала одна из них поборется против девушки, которая возглавит Оранжевый квартет.

Турнирная таблица Фиолетовой группы после 2-го тура