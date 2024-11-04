Расклады в Фиолетовой группе. Определена первая полуфиналистка WTA Finals
Соболенко добыла две победы, последнюю путевку между собой разыграют Паолини и Чжэн
4 ноября состоялись матчи 2-го тура в Фиолетовой группе на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Первая ракетка мира Арина Соболенко переиграла Жасмин Паолини, а китаянка Чжэн Циньвень одолела Елену Рыбакину.
После двух сыгранных туров Соболенко гарантировала себе участие в полуфинале – у нее две победы. Арина стала первой полуфиналисткой WTA Finals.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В последнем туре она сыграет против Елены Рыбакиной, у которой два поражения. Этот поединок не будет иметь какого-либо турнирного значения, поскольку представительница Казахстана уже потеряла шансы на выход из группы. Даже если Рыбакина одолеет Соболенко, она наберет 1 очко. А в очном противостоянии Чжэн Циньвень и Жасмин Паолини, у которых уже есть по одной победе, в любом случае кто-то заберет второй балл.
Таким образом, Чжэн и Паолини в последнем туре разыграют вторую путевку из Фиолетового квартета в 1/2 финала. Соболенко в полуфинале, выйдя с первого места, сыграет против теннисистки, которая займет вторую позицию в Оранжевой группе.
Чжэн и Жасмин определят вторую лучшую теннисистку группы и в 1/2 финала одна из них поборется против девушки, которая возглавит Оранжевый квартет.
Турнирная таблица Фиолетовой группы после 2-го тура
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Не исключено, что болельщиков мюнхенского гранда на поединке ЛЧ против «горняков» будет немного