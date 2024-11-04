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  4. Паолини уступила Соболенко на Итоговом. Все решится в матче с Чжэн Циньвень
WTA
04 ноября 2024, 19:07 | Обновлено 04 ноября 2024, 19:21
1078
1

Паолини уступила Соболенко на Итоговом. Все решится в матче с Чжэн Циньвень

Жасмин проиграла Арине в двух сетах во 2-м туре Фиолетовой группы

04 ноября 2024, 19:07 | Обновлено 04 ноября 2024, 19:21
1078
1
Паолини уступила Соболенко на Итоговом. Все решится в матче с Чжэн Циньвень
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Арина Соболенко

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 4) не сумела выиграть второй матч на Итоговом турнире 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре Фиолетовой группы итальянка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 1 час и 31 минуту.

Итоговый турнир WTA 2024. 4 ноября

Фиолетовая группа. 2-й тур

Арина Соболенко – Жасмин Паолини (Италия) – 6:3, 7:5

Это была пятая встреча соперниц. Соболенко выиграла 3-й очный поединок.

Арина выиграла второй матч на WTA Finals. В 1-м туре она одолела Чжэн Циньвень. Соболенко досрочно гарантировала себе выход в полуфинал. В последнем туре она сыграет против Елены Рыбакиной.

У Паолини пока что только 1 победа. На старте соревнований она одолела Рыбакину. В 3-м туре итальянка встретится с Чжэн Циньвень и разыграет с ней путевку в полуфинал.

4 ноября в еще одном поединке квартете Чжэн переиграла Елену в трех партиях.

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Жасмин Паолини Арина Соболенко Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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33may
Супер!! Ариша вовремя поставила на место плотную Дюймовочку
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