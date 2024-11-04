Паолини уступила Соболенко на Итоговом. Все решится в матче с Чжэн Циньвень

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 4) не сумела выиграть второй матч на Итоговом турнире 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре Фиолетовой группы итальянка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 1 час и 31 минуту.

Итоговый турнир WTA 2024. 4 ноября

Фиолетовая группа. 2-й тур

Арина Соболенко – Жасмин Паолини (Италия) – 6:3, 7:5

Это была пятая встреча соперниц. Соболенко выиграла 3-й очный поединок.

Арина выиграла второй матч на WTA Finals. В 1-м туре она одолела Чжэн Циньвень. Соболенко досрочно гарантировала себе выход в полуфинал. В последнем туре она сыграет против Елены Рыбакиной.

У Паолини пока что только 1 победа. На старте соревнований она одолела Рыбакину. В 3-м туре итальянка встретится с Чжэн Циньвень и разыграет с ней путевку в полуфинал.

4 ноября в еще одном поединке квартете Чжэн переиграла Елену в трех партиях.