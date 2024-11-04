Чжэн Циньвень нанесла Рыбакиной второе поражение на Итоговом турнире WTA

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) добыла первую победу на Итоговом турнире WTA 2024.

Во 2-м туре Фиолетовой группы китаянка в трех сетах переиграла Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 5) за 2 часа и 27 минут.

Итоговый турнир WTA. 4 ноября

Фиолетовая группа. 2-й тур

Елена Рыбакина (Казахстан) – Чжэн Циньвень (Китай) – 6:7 (4:7), 6:3, 1:6

Это была третья встреча соперниц. Чжэн впервые выиграла очное противостояние.

В одном квартете Чжэн и Елена играют вместе с Ариной Соболенко и Жасмин Паолини. Чжэн в 1-м туре уступила Соболенко, а Елена проиграла Паолини.

Для Чжэн Циньвень это дебютное выступления на WTA Finals. Рыбакина играет на Итоговом второй год подряд.