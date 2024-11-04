Чжэн Циньвень нанесла Рыбакиной второе поражение на Итоговом турнире WTA
Китаянка добыла первую победу на WTA Finals, обыграв Елену в трех сетах
Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) добыла первую победу на Итоговом турнире WTA 2024.
Во 2-м туре Фиолетовой группы китаянка в трех сетах переиграла Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 5) за 2 часа и 27 минут.
Итоговый турнир WTA. 4 ноября
Фиолетовая группа. 2-й тур
Елена Рыбакина (Казахстан) – Чжэн Циньвень (Китай) – 6:7 (4:7), 6:3, 1:6
Это была третья встреча соперниц. Чжэн впервые выиграла очное противостояние.
В одном квартете Чжэн и Елена играют вместе с Ариной Соболенко и Жасмин Паолини. Чжэн в 1-м туре уступила Соболенко, а Елена проиграла Паолини.
Для Чжэн Циньвень это дебютное выступления на WTA Finals. Рыбакина играет на Итоговом второй год подряд.
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