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  4. Чжэн Циньвень нанесла Рыбакиной второе поражение на Итоговом турнире WTA
WTA
04 ноября 2024, 17:40 | Обновлено 04 ноября 2024, 17:51
565
0

Чжэн Циньвень нанесла Рыбакиной второе поражение на Итоговом турнире WTA

Китаянка добыла первую победу на WTA Finals, обыграв Елену в трех сетах

04 ноября 2024, 17:40 | Обновлено 04 ноября 2024, 17:51
565
0
Чжэн Циньвень нанесла Рыбакиной второе поражение на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) добыла первую победу на Итоговом турнире WTA 2024.

Во 2-м туре Фиолетовой группы китаянка в трех сетах переиграла Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 5) за 2 часа и 27 минут.

Итоговый турнир WTA. 4 ноября

Фиолетовая группа. 2-й тур

Елена Рыбакина (Казахстан) – Чжэн Циньвень (Китай) – 6:7 (4:7), 6:3, 1:6

Это была третья встреча соперниц. Чжэн впервые выиграла очное противостояние.

В одном квартете Чжэн и Елена играют вместе с Ариной Соболенко и Жасмин Паолини. Чжэн в 1-м туре уступила Соболенко, а Елена проиграла Паолини.

Для Чжэн Циньвень это дебютное выступления на WTA Finals. Рыбакина играет на Итоговом второй год подряд.

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Чжэн Циньвень Елена Рыбакина Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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