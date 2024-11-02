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WTA
02 ноября 2024, 18:44 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:52
595
1

Чжэн Циньвень не сумела переиграть Соболенко на старте Итогового турнира

Арина одолела представительницу Китая в двух сетах в 1-м туре Фиолетовой группы

02 ноября 2024, 18:44 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:52
595
1
Чжэн Циньвень не сумела переиграть Соболенко на старте Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Чжэн Циньвень

2 ноября стартовал Итоговый турнир WTA 2024, который пройдет до 9 числа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 1-м туре Фиолетовой группы сошлись Арина Соболенко (WTA 1) и Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7). Игра завершилась победой «нейтралки» в двух сетах.

Итоговый турнир WTA. 2 ноября

Фиолетовая группа. 1-й тур

Арина Соболенко – Чжэн Циньвень (Китай) – 6:3, 6:4

За матч китаянка ни разу не сумела взять подачу Соболенко и только один раз добралась до брейк-поинта.

Это была пятая встреча соперниц. Чжэн проиграла во всех поединках, причем четыре раза – в 2024 году. Чжэн Циньвень впервые играет на WTA Finals.

В одном квартете Соболенко и Чжэн играют вместе с Жасмин Паолини и Еленой Рыбакиной, которые проведут очное противостояние также сегодня, 2 ноября. В полуфинал выйдут две лучшие теннисистки группы.

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Арина Соболенко Чжэн Циньвень Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sit Simurg
Китайка проти соболя не тягне .. це було видно ...
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