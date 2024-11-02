Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Жасмин Паолини – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 ноября 2024, 05:05 |
15
0

Жасмин Паолини – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура WTA Finals в Фиолетовой группе

02 ноября 2024, 05:05 |
15
0
Жасмин Паолини – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Елена Рыбакина

2 ноября стартует Итоговый турнир WTA 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который продлится до 9 числа.

В 1-м туре Фиолетовой группы сойдутся Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5). Поединок начнется третьим запуском после игры Соболенко – Чжэн Циньвень. Ориентировочное время начала игры – 18:30 по Киеву.

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.

Паолини и Рыбакина в одном квартете также играют вместе с Ариной Соболенко и Чжэн Циньвень.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

РАСПИСНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ WTA FINALS

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Пятая ракетка с 2025 года начнет сотрудничество с экс-тренером Джоковича
СВЕНТЕК: «Если я отвечу на этот вопрос, то все поймут, в чем моя слабость»
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жасмин Паолини Елена Рыбакина смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шикарная украинка. Состоялась фотосессия участниц Итогового турнира
Теннис | 01 ноября 2024, 17:34 0
ФОТО. Шикарная украинка. Состоялась фотосессия участниц Итогового турнира
ФОТО. Шикарная украинка. Состоялась фотосессия участниц Итогового турнира

Людмила вместе с Аленой Остапенко уже 2 ноября стартуют на кортах Эр-Рияда

Футбольная академия Динамо вошла в число 10 лучших в мировом рейтинге
Футбол | 01 ноября 2024, 23:05 4
Футбольная академия Динамо вошла в число 10 лучших в мировом рейтинге
Футбольная академия Динамо вошла в число 10 лучших в мировом рейтинге

В топ-3 рейтинга CIES попали Бенфика, Бока Хуниорс и Барселона

ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Теннис | 01.11.2024, 18:32
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Футбол | 01.11.2024, 16:29
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Футбол | 01.11.2024, 10:22
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это будет легко». Леннокс Льюис назвал боксера, который уничтожит Джошуа
«Это будет легко». Леннокс Льюис назвал боксера, который уничтожит Джошуа
31.10.2024, 01:33 3
Бокс
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
31.10.2024, 08:59 3
Бокс
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
31.10.2024, 20:32 6
Футбол
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
01.11.2024, 15:34 4
Футбол
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 7
Бокс
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 10
Футбол
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 63
Футбол
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
31.10.2024, 10:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем