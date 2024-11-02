Жасмин Паолини – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 ноября стартует Итоговый турнир WTA 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который продлится до 9 числа.

В 1-м туре Фиолетовой группы сойдутся Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5). Поединок начнется третьим запуском после игры Соболенко – Чжэн Циньвень. Ориентировочное время начала игры – 18:30 по Киеву.

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.

Паолини и Рыбакина в одном квартете также играют вместе с Ариной Соболенко и Чжэн Циньвень.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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