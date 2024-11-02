Паолини одолела Рыбакину на Итоговом. Елена провела первый матч за 2 месяца
Жасмин одержала победу в двух сетах в 1-м туре Фиолетовой группы
2 ноября стартовал Итоговый турнир WTA 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который продлится до 9 числа.
В 1-м туре Фиолетовой группы сошлись Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5). Игра завершилась победой итальянки в двух сетах.
Итоговый турнир WTA 2024. 2 ноября
Фиолетовая группа. 1-й тур
Жасмин Паолини (Италия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:6 (7:5), 6:4
Это была пятая встреча соперниц. Счет стал 3:2 в пользу итальянки. Рыбакина впервые за 2 месяца провела официальный поединок.
На тай-брейке первой партии Паолини чуть не упустила победу со счета 6:2. Елена отыграла 3 сетбола, но при 6:5 Жасмин все-таки сумела подать.
Паолини впервые играет на WTA Finals. Для Рыбакиной это второе выступление на Итоговом.
Жасмин и Елена попали в Фиолетовую группу вместе с Ариной Соболенко и Чжэн Циньвень. Ранее «нейтралка» и китаянка провели очное противостояние, в котором победу в двух сетах одержала Соболенко.
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