WTA02 ноября 2024, 20:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:36
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ВИДЕО. Неймар провел жеребьевку в матче на Итоговом турнире WTA 2024
Бразильский футболист Аль-Хиляля посетил поединок Паолини и Рыбакиной
02 ноября 2024, 20:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:36
332
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2 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал Итоговый турнир WTA 2024.
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В 1-м туре Фиолетовой группы на корт вышли Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5).
Жеребьевку приема / подачи провел звездный бразильский форвард Аль-Хиляля Неймар.
ВИДЕО. Неймар провел жеребьевку в матче на Итоговом турнире WTA 2024
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