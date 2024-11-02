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  4. ВИДЕО. Неймар провел жеребьевку в матче на Итоговом турнире WTA 2024
WTA
02 ноября 2024, 20:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:36
332
0

ВИДЕО. Неймар провел жеребьевку в матче на Итоговом турнире WTA 2024

Бразильский футболист Аль-Хиляля посетил поединок Паолини и Рыбакиной

02 ноября 2024, 20:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:36
332
0
ВИДЕО. Неймар провел жеребьевку в матче на Итоговом турнире WTA 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал Итоговый турнир WTA 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1-м туре Фиолетовой группы на корт вышли Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5).

Жеребьевку приема / подачи провел звездный бразильский форвард Аль-Хиляля Неймар.

ВИДЕО. Неймар провел жеребьевку в матче на Итоговом турнире WTA 2024

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видео Неймар Итоговый турнир WTA Жасмин Паолини Елена Рыбакина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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