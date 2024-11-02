2 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал Итоговый турнир WTA 2024.

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В 1-м туре Фиолетовой группы на корт вышли Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5).

Жеребьевку приема / подачи провел звездный бразильский форвард Аль-Хиляля Неймар.

ВИДЕО. Неймар провел жеребьевку в матче на Итоговом турнире WTA 2024