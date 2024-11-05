Прошлогодняя финалистка вылетела? Крейчикова одолела Пегулу на WTA Finals
Барбора в двух сетах переиграла Джессику во 2-м туре Оранжевой группы
5 ноября стартовали матчи 2-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в двух сетах переиграла шестую ракетку мира Джессику Пегулу (США) за 1 час и 15 минут.
Итоговый турнир WTA 2024. 5 ноября
Оранжевая группа. 2-й тур
Джессика Пегула (США) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 3:6, 3:6
Это была третья встреча соперниц. Крейчикова выиграла второй очный поединок.
В прошлом году Пегула играла в финале Итогового. Тогда американка уступила в решающем матче Иге Свентек.
В одном квартете Джессика и Барбора выступают вместе с Игой Свентек и Коко Гофф, которые сегодня проведут очное противостояние. В 1-м туре Пегула проиграла Гофф, а Крейчикова уступила Свентек.
Если Ига одолеет Коко, то Пегула потеряет шансы на выход из группы.
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