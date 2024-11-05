Прошлогодняя финалистка вылетела? Крейчикова одолела Пегулу на WTA Finals

5 ноября стартовали матчи 2-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в двух сетах переиграла шестую ракетку мира Джессику Пегулу (США) за 1 час и 15 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. 5 ноября

Оранжевая группа. 2-й тур

Джессика Пегула (США) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 3:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Крейчикова выиграла второй очный поединок.

В прошлом году Пегула играла в финале Итогового. Тогда американка уступила в решающем матче Иге Свентек.

В одном квартете Джессика и Барбора выступают вместе с Игой Свентек и Коко Гофф, которые сегодня проведут очное противостояние. В 1-м туре Пегула проиграла Гофф, а Крейчикова уступила Свентек.

Если Ига одолеет Коко, то Пегула потеряет шансы на выход из группы.