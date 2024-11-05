Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Прошлогодняя финалистка вылетела? Крейчикова одолела Пегулу на WTA Finals
WTA
05 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 05 ноября 2024, 16:13
259
0

Прошлогодняя финалистка вылетела? Крейчикова одолела Пегулу на WTA Finals

Барбора в двух сетах переиграла Джессику во 2-м туре Оранжевой группы

05 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 05 ноября 2024, 16:13
259
0
Прошлогодняя финалистка вылетела? Крейчикова одолела Пегулу на WTA Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

5 ноября стартовали матчи 2-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в двух сетах переиграла шестую ракетку мира Джессику Пегулу (США) за 1 час и 15 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. 5 ноября

Оранжевая группа. 2-й тур

Джессика Пегула (США) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 3:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Крейчикова выиграла второй очный поединок.

В прошлом году Пегула играла в финале Итогового. Тогда американка уступила в решающем матче Иге Свентек.

В одном квартете Джессика и Барбора выступают вместе с Игой Свентек и Коко Гофф, которые сегодня проведут очное противостояние. В 1-м туре Пегула проиграла Гофф, а Крейчикова уступила Свентек.

Если Ига одолеет Коко, то Пегула потеряет шансы на выход из группы.

По теме:
Джессика Пегула – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дабровски / Рутлифф – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свентек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барбора Крейчикова Джессика Пегула Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть дебютант. Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2024
Теннис | 05 ноября 2024, 14:52 0
Есть дебютант. Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2024
Есть дебютант. Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2024

Де Минаур впервые сыграет на ATP Finals, соревнования пройдут в Турине с 10 по 17 ноября

Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Бокс | 04 ноября 2024, 21:35 3
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?

Дону Чарльзу не понравился вид украинца на последней пресс-конференции

Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05.11.2024, 13:43
Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 05.11.2024, 02:27
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
Футбол | 05.11.2024, 05:08
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 14
Футбол
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 1
Бокс
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
04.11.2024, 07:47 1
Бокс
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
04.11.2024, 02:33 3
Бокс
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
04.11.2024, 17:26 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем