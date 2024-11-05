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  4. Ига Свентек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 ноября 2024, 02:18 |
10
0

Ига Свентек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA

05 ноября 2024, 02:18 |
10
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Ига Свентек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Коко Гофф

5 ноября польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре Оранжевой группы полька сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф (США). Поединок начнется 3-м запуском после игры Пегула – Крейчикова. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 13-я встреча соперниц. Счет 11:1 в пользу Иги.

В одном квартете Свентек и Гофф играют вместе с Джессикой Пегулой и Барборой Крейчиковой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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