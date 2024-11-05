Ига Свентек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA
5 ноября польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Во 2-м туре Оранжевой группы полька сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф (США). Поединок начнется 3-м запуском после игры Пегула – Крейчикова. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Это будет 13-я встреча соперниц. Счет 11:1 в пользу Иги.
В одном квартете Свентек и Гофф играют вместе с Джессикой Пегулой и Барборой Крейчиковой.
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