Ига Свентек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 ноября польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре Оранжевой группы полька сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф (США). Поединок начнется 3-м запуском после игры Пегула – Крейчикова. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Это будет 13-я встреча соперниц. Счет 11:1 в пользу Иги.

В одном квартете Свентек и Гофф играют вместе с Джессикой Пегулой и Барборой Крейчиковой.

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