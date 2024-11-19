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  4. Паолини со второй попытки не пустила Свентек и Польшу в финал КБДК 2024
ITF
19 ноября 2024, 12:31 | Обновлено 19 ноября 2024, 13:19
584
0

Паолини со второй попытки не пустила Свентек и Польшу в финал КБДК 2024

Сборная Италии переиграла Игу и компанию со счетом 2:1

19 ноября 2024, 12:31 | Обновлено 19 ноября 2024, 13:19
584
0
Паолини со второй попытки не пустила Свентек и Польшу в финал КБДК 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани и Жасмин Паолини

18 ноября состоялось матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 между сборными Польши и Италии.

Встреча завершилась победой итальянок со счетом 2:1. Команды выиграли по одному одиночному поединку, поэтому все решилось в парной игре, где польки уступили соперницам.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первыми на корт вышли Магда Линетт и Лючия Бронцетти. В двух сетах победу одержала Лючия. Счет удалось сравнять второй ракетке мире Иге Свентек, которая в трех партиях одолела Жасмин Паолини.

И Ига, и Жасмин вышли на парный матч. Паолини все-таки удалось переиграть титулованную теннисистку – вместе с Сарой Эррани она выиграла у Иги и Катаржины Кавы в двух сетах и вывела свою сборную в финал КБДК.

Итальянки второй год подряд сыграют в решающем поединке неофициального чемпионата мира по теннису. В 2023 они уступили Канаде. Их соперницами будут победительницы противостояния Великобритания – Словакия.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/2 финала. 18 ноября, Малага

Польша – Италия – 1:2

  • Магда Линетт – Лючия Бронцетти – 4:6, 5:7 (3:7)
  • Ига Свентек – Жасмин Паолини – 3:6, 6:4, 6:4
  • Катаржина Кава / Ига Свентек – Жасмин Паолини / Сара Эррани – 5:7, 5:7

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Катаржина Кава Ига Свёнтек Жасмин Паолини Магда Линетт Лючия Бронцетти Сара Эррани Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Италии по теннису женская сборная Польши по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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