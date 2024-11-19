Паолини со второй попытки не пустила Свентек и Польшу в финал КБДК 2024

18 ноября состоялось матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 между сборными Польши и Италии.

Встреча завершилась победой итальянок со счетом 2:1. Команды выиграли по одному одиночному поединку, поэтому все решилось в парной игре, где польки уступили соперницам.

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Первыми на корт вышли Магда Линетт и Лючия Бронцетти. В двух сетах победу одержала Лючия. Счет удалось сравнять второй ракетке мире Иге Свентек, которая в трех партиях одолела Жасмин Паолини.

И Ига, и Жасмин вышли на парный матч. Паолини все-таки удалось переиграть титулованную теннисистку – вместе с Сарой Эррани она выиграла у Иги и Катаржины Кавы в двух сетах и вывела свою сборную в финал КБДК.

Итальянки второй год подряд сыграют в решающем поединке неофициального чемпионата мира по теннису. В 2023 они уступили Канаде. Их соперницами будут победительницы противостояния Великобритания – Словакия.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/2 финала. 18 ноября, Малага

Польша – Италия – 1:2