Александр КУЧЕР: «Я несколько раз отказывался возглавить Черноморец»

Украинский специалист Александр Кучер рассказал, почему согласился возглавить одесский «Черноморец». Специалист заявил, что несколько раз отказывал руководству одесской команды.

– Александр Николаевич, не думали, что творческий отпуск растянется во времени?

– Каждый тренер хочет работать, реализовывать свои идеи. Да, были предложения, но к тому времени я хотел взять паузу. Сейчас полностью готов к новому вызову в карьере.

– Как развивалась эпопея с вашим предназначением?

– Черноморец несколько раз на меня выходил. Я отказывал, поскольку жена ждала ребенка. Уровень интереса ко мне убедил в конце концов принять приглашение.

– Что вас подкупило принять предложение одесситов?

– Желание работать. Попытаться покинуть команду в УПЛ. Не каждый тренер на это согласится, но я не боюсь давления ответственности, которое взял на себя. Одесса заслуживает команды, которая играет в элите.

Ранее Александр Кучер отреагировал на слухи о переходе Ярослава Ракицкого в Черноморец.