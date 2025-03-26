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  4. Александр КУЧЕР: «Я несколько раз отказывался возглавить Черноморец»
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 11:23 |
598
3

Александр КУЧЕР: «Я несколько раз отказывался возглавить Черноморец»

Коуч пояснил свою позицию

26 марта 2025, 11:23 |
598
3
Александр КУЧЕР: «Я несколько раз отказывался возглавить Черноморец»
ФК Черноморец. Александр Кучер

Украинский специалист Александр Кучер рассказал, почему согласился возглавить одесский «Черноморец». Специалист заявил, что несколько раз отказывал руководству одесской команды.

– Александр Николаевич, не думали, что творческий отпуск растянется во времени?

– Каждый тренер хочет работать, реализовывать свои идеи. Да, были предложения, но к тому времени я хотел взять паузу. Сейчас полностью готов к новому вызову в карьере.

– Как развивалась эпопея с вашим предназначением?

– Черноморец несколько раз на меня выходил. Я отказывал, поскольку жена ждала ребенка. Уровень интереса ко мне убедил в конце концов принять приглашение.

– Что вас подкупило принять предложение одесситов?

– Желание работать. Попытаться покинуть команду в УПЛ. Не каждый тренер на это согласится, но я не боюсь давления ответственности, которое взял на себя. Одесса заслуживает команды, которая играет в элите.

Ранее Александр Кучер отреагировал на слухи о переходе Ярослава Ракицкого в Черноморец.

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Александр Кучер Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса назначение тренера чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Перець
Як завжди бабло перемогло
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Олександр
Він чекав доки Анчелотті піде з Реала
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Gargantua81
есть такая узбецкая поговорка: если бедняк ест курицу, значит болен или он, или курица.
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