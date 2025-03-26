Александр КУЧЕР: «Я несколько раз отказывался возглавить Черноморец»
Коуч пояснил свою позицию
Украинский специалист Александр Кучер рассказал, почему согласился возглавить одесский «Черноморец». Специалист заявил, что несколько раз отказывал руководству одесской команды.
– Александр Николаевич, не думали, что творческий отпуск растянется во времени?
– Каждый тренер хочет работать, реализовывать свои идеи. Да, были предложения, но к тому времени я хотел взять паузу. Сейчас полностью готов к новому вызову в карьере.
– Как развивалась эпопея с вашим предназначением?
– Черноморец несколько раз на меня выходил. Я отказывал, поскольку жена ждала ребенка. Уровень интереса ко мне убедил в конце концов принять приглашение.
– Что вас подкупило принять предложение одесситов?
– Желание работать. Попытаться покинуть команду в УПЛ. Не каждый тренер на это согласится, но я не боюсь давления ответственности, которое взял на себя. Одесса заслуживает команды, которая играет в элите.
Ранее Александр Кучер отреагировал на слухи о переходе Ярослава Ракицкого в Черноморец.
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