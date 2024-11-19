Последний матч легенды? Надаль уступил 80-й ракетке в игре Кубка Дэвиса

19 ноября стартовало матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.

Первыми на корт вышли Ботик ван де Зандсхулп (АТР 80) и Рафаэль Надаль (АТР 154). Легендарный испанец уступил сопернику в двух сетах.

1/4 финала Кубка Дэвиса 2024. Нидерланды – Испания

Первая игра. 19 ноября

Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:4

Это была третья встреча соперников. Ботик впервые переиграл Рафу.

Еще в октябре Надаль заявил, что Кубок Дэвиса в составе сборной Испании станет для него последним турниром в карьере.

Вторыми на корт в противостоянии Нидерландов и Испании выйдут Таллон Грикспор и Карлос Алькарас. Если Карлитос выиграет матч, то игра переведется в парный поединок. При победе испанцев фанаты еще, возможно, смогут увидеть Надаля на корте.