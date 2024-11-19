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ATP
19 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 19 ноября 2024, 20:19
529
0

Последний матч легенды? Надаль уступил 80-й ракетке в игре Кубка Дэвиса

Рафаэль уступил Ботику ван де Зандсхулпу в противостоянии Испании и Нидерландов

19 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 19 ноября 2024, 20:19
529
0
Последний матч легенды? Надаль уступил 80-й ракетке в игре Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

19 ноября стартовало матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.

Первыми на корт вышли Ботик ван де Зандсхулп (АТР 80) и Рафаэль Надаль (АТР 154). Легендарный испанец уступил сопернику в двух сетах.

1/4 финала Кубка Дэвиса 2024. Нидерланды – Испания

Первая игра. 19 ноября

Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:4

Это была третья встреча соперников. Ботик впервые переиграл Рафу.

Еще в октябре Надаль заявил, что Кубок Дэвиса в составе сборной Испании станет для него последним турниром в карьере.

Вторыми на корт в противостоянии Нидерландов и Испании выйдут Таллон Грикспор и Карлос Алькарас. Если Карлитос выиграет матч, то игра переведется в парный поединок. При победе испанцев фанаты еще, возможно, смогут увидеть Надаля на корте.

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Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ботик ван де Зандсхулп Рафаэль Надаль сборная Испании по теннису сборная Нидерландов по теннису Нидерланды - Испания Кубок Дэвиса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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